Acidentes danificaram, em média, 3 postes por dia no Ceará; veja quem arca com o prejuízo

Acidentes de trânsito envolvendo postes de energia têm se tornado cada vez mais comuns no Ceará, principalmente nos últimos meses, e geram prejuízos tanto para a companhia fornecedora de energia elétrica quanto para moradores da região atingida. De abril a junho deste ano, 318 postes foram danificados no Estado, o que dá uma média de 3,5 postes por dia, segundo a Enel Distribuição Ceará. O número representa um aumento de 24% na comparação com igual período de 2018, quando foram contabilizadas 257 ocorrências.

De acordo com o gerente de Manutenção e Operação da Enel, Francisco Queiroz, a maioria dessas ocorrências ocorre nos fins de semana. Os acidentes são causados, principalmente, por excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas e caminhões com cargas elevadas, que alcançam fiações e arrastam as estruturas. Apenas em Fortaleza e Região Metropolitana, foram registrados 121 incidentes em 2019.

No dia 28 de junho, um caminhão arrastou fios de alta tensão entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a rua Pedro I, no Centro de Fortaleza. O bairro sofreu um apagão e explosões elétricas. Cinco dias depois, uma motorista bateu em um poste na Avenida Washington Soares, também na capital cearense, e deixou a estrutura suspensa por fios.

Cada poste, conforme o gestor da Enel, custa em média R$ 2 mil. “Todo o poste que a gente identifica, ele pode ser coberto pelo seguro ou pelo próprio causador do dano”, explica Queiroz. Segundo ele, as prefeituras também têm prejuízos porque alguns postes são geridos por municípios e os dados não são notificados pela Enel.

Reparo

O reparo desses postes demora em torno de 3 a 4 horas, no entanto, de acordo com Francisco Queiroz, nem sempre os clientes ficam sem energia elétrica. Ele diz que a companhia tem equipes em atuação permanente na recuperação dos equipamentos. Quando situações como essas acontecem, é preciso que a companhia seja comunicada para realizar o serviço.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Fortaleza para saber os prejuízos causados por acidentes com postes de iluminação pública, mas não obteve respostas.