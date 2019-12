Acidente entre quatro veículos ocasiona congestionamento de 5 km na BR-116, em Itaitinga

Um acidente entre quatro veículos provocou 5 km de congestionamento no começo da manhã desta quinta-feira (26), na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), a colisão aconteceu por volta das 7 horas da manhã. O congestionamento se formou no sentido Interior-Capital. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

A polícia informou para a PRF-CE, que os veículos foram retirados por volta das 8h30 e os agentes orientaram o trânsito. Dos quatros carros, dois ficaram completamente destruídos.

As causas do acidente não foram informadas pelo órgão.