Acidente entre moto e carro causa congestionamento na Vila Peri

Um acidente no cruzamento da Avenida Osório da Paiva com a Rua Armando Correia Paiva, na Vila Peri, entre um carro modelo Prisma e uma moto CG Titan 150 deixou um homem ferido. A batida ocorreu por volta das 11 horas desta sexta-feira, 27.

O motociclista foi atingido pelo carro quando estava indo na Avenida Osório de Paiva no sentido Terminal do Siqueira para o bairro Parangaba.

O motorista teria dito que não prestou atenção e entrou na avenida colidindo o carro com a moto. Apesar dos ferimentos nas mãos e pés, o motociclista não chamou atendimento do Samu. Ele preferiu aguardar os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a perícia no local. Os agentes da AMC já estão se deslocando para o local. Guardas municipais estão no local ajudando com o trânsito que ficou complicado.