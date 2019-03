Acidente entre duas motos deixa três pessoas feridas no Bairro José Walter

Um acidente entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (15). O acidente aconteceu por volta de 7h no cruzamento da Avenida Bernardo Manuel com Rua João Gualberto, no Bairro José Walter. Segundo testemunhas, mãe e filho estavam em uma das motos quando foram atingidos pelo outro veículo.

Os dois estavam trafegando na Avenida Bernardo Manuel quando foram surpreendidos pela moto conduzida por um homem não identificado que ultrapassou indevidamente a preferencial na Rua João Gualberto.

A mãe, Janubia Monteiro Nunes, fraturou a clavícula. O filho dela, Fábio Monteiro Nunes, quebrou o braço. O outro motoqueiro teve fraturas em uma das pernas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e as três vítimas foram encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) foram ao cruzamento para orientar o trânsito.