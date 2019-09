Acidente entre dois ônibus deixa quatro pessoas feridas na Barra do Ceará

Uma batida entre dois ônibus deixou quatro passageiros feridos na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Barra do Ceará. Segundo testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 7h, no cruzamento das Avenidas Coronel Carvalho com Francisco Sá.

O Sistema Verdes Mares apurou que, o ônibus que faz a linha Barra do Ceará/Cais do Porto trafegava pela Coronel Carvalho quando foi atingido pelo outro coletivo que realizava a linha Papicu/Antônio Bezerra. Com a batida, parte da lateral ficou destruída.

Os quatro passageiros sofreram ferimentos nos braços, pernas e tórax e foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico Móvel (Samu) para o Frotinha de Antônio Bezerra. Outros passageiros ficaram feridos, mas foram atendidos no local e em seguida liberados.