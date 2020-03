Acidente com dois caminhões deixa condutor preso às ferragens e trânsito interditado no Anel Viário

Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou o condutor de um dos veículos preso às ferragens, no km 416 do Anel Viário (BR-020), em Maracanaú, na manhã desta quarta-feira (4). O local fica próximo à rotatória que dá acesso a Maranguape, segundo a Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trecho onde ocorreu o acidente está passando por uma obra de duplicação, o que fez com que as duas mãos da pista ficassem bloqueadas, interditando o trânsito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o resgate do motorista. O condutor do outro veículo também ficou ferido, de acordo com a PRF.