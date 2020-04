Ação “O Amor Alimenta” beneficia famílias com renda afetada pela disseminação do coronavírus

O alimento falta na mesa de famílias atingidas economicamente pela pandemia de Covid-19. Dar de comer a quem tem fome é uma tarefa emergencial, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade. Para reverter parte dos efeitos negativos da doença, 200 cestas básicas serão entregues no bairro Floresta, em Fortaleza, até esta quarta-feira (22).

A ação começou nesta terça-feira, de 14h às 17h. As doações de não perecíveis foram arrecadadas pela Secretaria Regional I através da campanha “O Amor Alimenta”, que integra o movimento Supera Fortaleza.

As famílias beneficiadas tiveram os nome incluídos por representantes de comunidades. Os locais de entrega são Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Floresta, Associação Sorriso da Criança, Creche Municipal Dom Hélder Câmara e Polo de Lazer do Álvaro Weyne. Para evitar aglomerações e reforçar a necessidade de isolamento social, os alimentos são entregues de dez em dez a cada 30 minutos.

Entre os 119 bairros da Capital, o Floresta, onde acontece o repasse dos alimentos, ocupa a 97ª posição na lista do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que chega a 0,223, o segundo mais baixo da Regional I. Os dados são da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), obtidos em 2010.

“Para a entrega inicial de doações, além de considerarmos esta realidade, levamos em consideração também o fato de as lideranças comunitárias do Floresta terem sido as primeiras a apresentarem a situação delicada que famílias da localidade vivenciam neste momento”, explica o secretário da Regional I, Rennys Frota.

Como doar

De acordo com o coordenador-geral da Associação Comunitária do Bairro Floresta, Ednardo Bezerra, o retorno das famílias tem sido imediato. “Elas ficam muito satisfeitas na mesma hora. As dificuldades econômicas por conta do coronavírus têm sido muitas, por isso, elas ficam felizes”, afirma.

A campanha “O Amor Alimenta” deverá chegar a outros bairros, ainda não divulgados pela Prefeitura de Fortaleza. Até agora, cerca de duas mil inscrições foram feitas pelo contato (85) 98513.5290. Equipes da Regional I buscarão a doação ou repassarão número de conta bancária para transferência da contribuição.