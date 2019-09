Ação compartilha abraços e momentos de escuta na Praça do Ferreira, no Centro

“Muda Junto: Pela Prevenção do Suicídio e Promoção da Vida” foi o tema do evento ocorrido na manhã deste sábado (14), na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, dentro das ações da campanha Setembro Amarelo. Com a iniciativa do Instituto Bia Dote, em colaboração com dez ONGs da Plataforma Fortaleza Solidária e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a ação proporcionou atendimentos gratuitos especializados ao público.

“Nós queremos conscientizar sobre a busca por um suporte especializado. A população, muitas vezes, não sabe onde buscar primeira ajuda”, explica Lucinaura Diógenes, coordenadora da ação e diretora do Instituto Bia Dote. Sobre a escolha da Praça do Ferreira como palco para a ação, Lucinaura fala que o lugar é um espaço de muita circulação, propício “para falar de maneira simples e esclarecedora”.

O Ceará é o estado do Norte e Nordeste onde há o maior registro de suicídio, de acordo com dados do DataSus distribuídos no evento. Situação alarmante, segundo Hugo Mendonça, um dos responsáveis pelo Projeto Vidas Preservadas do MPCE. “Precisamos ficar em alerta quanto às pessoas que nos rodeiam e oferecer ajuda sempre. Quem menos esperamos pode estar passando por um transtorno de ansiedade ou depressão”, enfatiza.

Para Letícia Abreu, uma das psicólogas em atendimento no local, as relações interpessoais precisam ser trabalhadas diariamente. “Nós [sociedade] estamos muito presos aos smartphones, à vida individual e esquecemos do principal: a empatia. Não conseguimos enxergar o outro de maneira humana, com suas dores e carências”, pontua.

Empatia

Em meio aos vários abraços e atendimentos, Nacielda Santana, coordenadora do Projeto Enfermagem em Ação, enfatiza que o importante, para um dia como este, é acolher e escutar quem precisa. “Levamos uma palavra amiga, um conselho, uma ajuda. Vai muito além de qualquer procedimento de saúde e enfermagem que a gente oferta aqui”, conta.

A comerciante Daniele Silva soube da ação já quando estava na Praça e ficou empolgada com as atividades. “Com o estresse do dia a dia, eu não tenho como parar e cuidar de mim. Os resultados são as várias dores, além do cansaço mental”, diz.