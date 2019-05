Academia Enem tem aula inaugural neste fim de semana para alunos da rede pública de Fortaleza

O ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, vai receber a aula inaugural do programa Academia Enem 2019 neste sábado (4) e domingo (5). O projeto da Prefeitura de Fortaleza está na sétima edição e auxilia os estudantes com aulas preparatórias para o Enem. Quem participa ganha material didático, fardamento e realiza simulados em modelo semelhante à prova aplicada no Enem. Além disso, 100 estudantes são selecionados para realizar intercâmbio na Inglaterra ou Espanha. As inscrições para o programa ocorrem no último mês de abril.

No sábado (4), o evento está programado para iniciar às 12h, com a apresentação musical do Bloco Café Preto. Em seguida, haverá uma palestra sobre “Técnica de Estudo e Aprendizagem” e uma aula sobre redação no Enem. Já no domingo (05), os estudantes vão ter aulas de geografia, química e história.

Durante as edições do programa, 30 ao total, vão ser realizados dois simulados, para familiarizar os candidatos com a prova aplicada no exame oficial. As aulas vão acontecer sempre aos fins de semana.

Material e intercâmbio

Segundo a prefeitura, os estudantes recebem fardamento, lanche, material didático e vale-transporte. O curso é gratuito e participam jovens que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio. Os alunos precisam ter realizado as inscrições para o projeto no último mês de abril.

Quem participa concorre à seleção do programa Juventude Sem Fronteiras, que escolhe 100 jovens para uma experiência de intercâmbio internacional na Inglaterra ou Espanha.

Em 2018, 100 alunos que cursaram a Academia Enem em 2017 fizeram um intercâmbio de oito semanas, com todas as despesas pagas e uma ajuda de custo, na Inglaterra (Liverpool e Manchester) e na Espanha (Salamanca e Valência).

Já em 2017, os jovens do programa Academia Enem das edições de 2015 (50 vagas) e 2016 (50 vagas) viajaram para as cidades de Toronto e Vancouver (Canadá) e Salamanca, na Espanha.

Serviço

Aula inaugural do programa Academia Enem 2019

Data: 4 e 5/5 (sábado e domingo)

Horário: 12h

Local: Ginásio Paulo Sarasate (Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres)