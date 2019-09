Com a missão de cuidar de animais abandonados e com necessidades especiais, o Lar Tintin vêm enfrentando barreiras financeiras para manter o projeto social que acumula mais de R$ 25 mil em dívidas. Por volta de 300 animais idosos ou com deficiência são atendidos pela organização, que necessita de alimentação e produtos de saúde para os animais. A campanha para doações é promovida nas redes sociais do abrigo, em contas bancárias disponíveis no Instagram ou por vaquinha virtual.

Os valores doados devem ajudar a pagar as contas de energia elétrica e os custos com ração, comprados atualmente com cartão de crédito. “Essa situação já vem da época que botaram fogo e destruíram o nosso abrigo, que a gente tinha construído com muito esforço”, conta Viviane Lima, fundadora do Lar Tintin.

Há mais de 20 anos a organização cuida de animais, mudando de local durante esse tempo. Atualmente o abrigo funciona no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e gasta em torno de R$ 2.500 com aluguel. “Não tenho auxílio financeiro nenhum. As ajudas vêm de rede social, rifa e bazar que a gente faz a cada seis meses”.

Animais atendidos

Nesta semana, uma cadela em trabalho de parto foi deixada na calçada no Lar Tintin com um bilhete pedindo ajuda para cuidar do animal, que há dois dias sofria com dores. Mesmo com as dificuldades financeiras, a cadela, batizada de Piabinha, foi encaminhada à uma clínica veterinária, onde deu luz a 10 filhotes. “Gastei muito porque precisou ser feita uma cesária ou ela não conseguiria parir”, lembra Viviane Lima.

Cadela foi abandonada com bilhete "Por favor me ajude, tem dois dias que tento parir e não consigo. Me salve", dizia o recado. Ao todo, a cadela batizada de Piabinha pariu 10 filhotes. A ovelha Bé foi vítima de maus-tratos antes de chegar ao abrigo. Mais de 300 animais recebem acompanhamento no abrigo.

No local também são acompanhados um cavalo, nomeado de Juvêncio, e uma ovelha, a Bé, que estavam sofrendo com fome e abandono nas proximidades do abrigo. Viviane comenta que teme precisar fechar o abrigo por não conseguir cobrir os gastos com ração e manutenção da estrutura. “Eu amo o que faço aqui”, destaca sobre as atividades no Lar Tintin.