Abastecimento de água é interrompido em pelo menos 25 bairros de Fortaleza nesta segunda-feira (5)

Pelo menos 25 bairros da zona norte de Fortaleza tiveram o abastecimento de água interrompido nesta segunda-feira (5), conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

A medida é para garantir a distribuição de água às famílias do conjunto habitacional Vila do Mar III por meio do serviço de injetamento em uma rede de 500 mm no condomínio.

Confira a lista dos bairros que terão o abastecimento suspenso temporariamente:

Vila Velha

Quintino Cunha

São Gerardo

Jacarecanga

Farias Brito

Parquelândia

Panamericano

Bela Vista

Demócrito Rocha

Amadeu Furtado

Parque Araxá

Jardim Iracema

Jardim Guanabara

Antônio Bezerra

Padre Andrade

Barra do Ceará

Floresta

Presidente Kennedy

Álvaro Weyne

Cristo Redentor

Alagadiço

Vila Ellery

Monte Castelo

Carlito Pamplona

Pirambu

De acordo com a Cagece, o serviço será executado entre às 6h e 18h de hoje e o abastecimento nos bairros afetados deve ser normalizado em até 24h, ainda segundo a Cagece. A água deve chegar mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas.

A Companhia orientou que a população use água com moderação durante o período com as atividades mais essenciais.