96 creches firmam parceria com a Prefeitura de Fortaleza para atender crianças na Capital

Para reforçar a Rede Municipal de Educação Infantil, a Prefeitura de Fortaleza firmou parceria com 69 instituições da sociedade civil para o gerenciamento de 96 creches. As parcerias complementam a rede municipal, e auxiliam a diminuir um déficit geográfico em áreas onde o poder público ainda não chega.

Com as parcerias, serão atendidas 6.923 crianças nessas instituições, de maneira complementar aos 159 Centros de Educação Infantil do município, totalizando 255 instituições aptas a receber crianças de um a três anos. Os termos de colaboração movimentam um investimento de R$ 33.646.635,87 do governo municipal. A Capital tem ainda 141 escolas municipais que possuem turmas de pré-escola.

“Nós temos uma Rede de Educação Infantil própria do município, mas em áreas que a gente ainda não conseguiu chegar, essas entidades apoiam muito o nosso trabalho nessa perspectiva de estar mais próximas a essas comunidades mais vulneráveis”, comenta Dalila Saldanha, secretária da Educação de Fortaleza.

O prefeito Roberto Cláudio esteve presente na cerimônia, e comentou a evolução do trabalho exercido por creches, atualmente. “Hoje, creche não é mais só um espaço para a mãe deixar a criança e ir trabalhar — é até isso, mas não só isso. É onde deve estimular precocemente nossas crianças, afeto, proteção, conhecimento, nessa etapa da vida se mostram muito importante para um desenvolvimento mais firme e seguro depois”, completou Roberto Cláudio.

“Essas creches são em tempo integral, daquelas que a criança passa o dia inteiro, faz cinco refeições, fica protegida das ruas, a mãe pode trabalhar. Mas o que é mais importante: nessa epóca da vida, o estímulo à socialização, desenvolvimento da linguagem, à aprendizagem, acabam encurtando tempo de aprendizagem da leitura e da escrita, dá mais autoestima e confiança para a criança no processo de aprendizagem na infância e na vida jovem”, complementou o prefeito.

Fila de espera

Uma Ação Civil Pública foi protocolada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio da promotora de Justiça de Defesa da Educação, Elisabeth Almeida, no último dia 18. A solicitação é que a oferta seja ampliada em 7.725 novas vagas em tempo integral. O cálculo teve como base o Registro Único de 2018 - sistema no qual os pais cadastram as crianças para a obtenção da vaga.

Contudo, a Prefeitura explica que o fluxo no sistema do Registro Único é muito dinâmico. “A cada virada do ano, a Rede absorve esse número de alunos que está na fila. Só existe um local, que é o Registro Único, para a gente atender crianças de um a três anos”, complementa a titular da Educação municipal.

“A gente vai criar várias novas vagas ao longo deste ano. Teremos vários equipamentos sendo inaugurados ao longo de 2019. Tem uma nova fila porque passamos a induzir demanda. À medida em que abrimos creche dentro das comunidades, mais perto de casa, aumenta a atratividade”, reforça Roberto Cláudio sobre a procura por vagas que aumenta ao passo que a oferta também é maior.