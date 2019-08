9ª edição do Guia Conhecendo o Ceará é apresentado ao público

Já está disponível para o público em geral a 9ª edição do Guia Conhecendo o Ceará, que traz dicas dos 100 melhores lugares para se conhecer no Estado, incluindo restaurantes, barracas de praia, docerias, cafeterias, sorveterias, bares, casas de shows, atrações turísticas, entre outros. O lançamento do Guia, pelo Sistema Verdes Mares, ocorreu na última segunda-feira (dia 26), em festividade no Buffet La Maison, em Fortaleza, reunindo representantes dos estabelecimentos indicados e integrantes do trade turístico.

Considerado uma referência para o turismo cearense, o Guia é publicado em versão bilíngue, em inglês e português, com informações atualizadas de cada lugar, como endereço, telefones, horários de funcionamento, acessibilidade, estacionamento e outros detalhes de interesse dos frequentadores.



Na foto acima, indicados da categoria "Pecado da Gula" do Conhecendo o Ceará 2019.

Em formato pocket, o Guia Conhecendo o Ceará está sendo distribuído de forma gratuita. Inicialmente, encartado para todos os assinantes do Diário do Nordeste, e em seguida, disponibilizado para o público em diversos pontos ligados ao turismo, como hotéis, pousadas, barracas de praia, aeroporto, restaurantes etc. Além de adquirir o Guia gratuitamente, é possível conhecer mais sobre os locais e estabelecimentos indicados acessando o site do projeto.

Novidades

"O Guia Conhecendo o Ceará deste ano traz inovações em relação a 2018, com o objetivo de ampliar o leque de opções para turistas e moradores. Entre outras novidades, apresentamos mais indicações de barracas de praia, de cafeterias, novas opções de restaurantes e a inclusão de cervejarias e da categoria de Spas entre os pontos eleitos por nossos jurados. Com isso, procuramos acompanhar as tendências dos setores gastronômico, de turismo e lazer para oferecer mais alternativas ao público", comenta Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste.



Na foto acima, Rafael Rodrigues, Gerente Geral de Comercialização do Diário do Nordeste.

No total, são 180 páginas, divididas em sete seções: em "Lugar ao Sol", indicamos cinco barracas de praia (três a mais que no ano passado); em "Água na Boca", são 48 lugares para se alimentar, com a inclusão das categorias saudável, açaí, culinária do mundo e hamburgueria, além de mais opções de cozinha oriental e pizzaria (de três para cinco); em "Pecado da Gula", além das docerias e sorveterias, ampliamos de três para cinco as opções de cafeteria na capital cearense; na seção "Entre Amigos", a novidade são as três cervejarias indicadas, que vão agradar os apreciadores da bebida. A seção "Para Relaxar", com a indicação de spas, é outra novidade do Guia este ano, que traz ainda as seções "Altas Horas" e "Pontos Turísticos".

Outra inovação no Guia Conhecendo o Ceará deste ano foi o projeto gráfico, renovado com atualizações nas cores e na tipografia para facilitar a leitura e a busca pelos conteúdos.

A escolha dos 100 melhores lugares para serem conhecidos no Estado foi feita, mais uma vez, com a ajuda de uma equipe de jurados especializados: o time é formado por 14 pessoas, entre profissionais, formadores de opinião e especialistas em turismo e gastronomia.

A 9ª edição do Guia Conhecendo o Ceará conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Ceará.

Acesse o site do projeto: http://conhecendooceara.com.br/