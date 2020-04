500 famílias de Fortaleza são beneficiadas com kits de alimentação feitos pela Marinha

Cerca de 500 famílias de Fortaleza foram beneficiadas com 7,5 toneladas de alimentos em ação da Marinha do Brasil. Os kits de alimentação foram distribuídos entre os dias 16 e 22 de abril.

As famílias beneficiadas fazem parte do Programa Forças do Esporte (Profesp), um projeto do Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas. Em Fortaleza, a ação foi realizada com o apoio da Capitania dos Portos do Ceará e da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Antes de receber o kit, a família adquiria álcool em gel para higienizar as mãos e tinha a temperatura verificada. As filas também respeitavam a distância mínima entre as pessoas, para evitar aglomerações.

O Profesp é destinado ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens, de 6 a 18 anos, que estejam em uma situação de vulnerabilidade.

Os participantes têm acesso à prática de atividades esportivas e de inclusão social, realizadas no contraturno escolar dentro de organizações militares.