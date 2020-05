50 mil novos testes rápidos chegam ao Ceará nesta quinta-feira para a rede pública e privada

Carga com 50 mil novos testes rápidos chega ao Ceará na tarde desta quinta-feira (21), no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Os kits de diagnóstico foram adquiridos por uma empresa cearense especializada em equipamentos médicos em uma parceria com um laboratório canadense. Os exames foram comprados por instituições da rede de saúde privada e pública, como o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão de nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza.

O Ceará já fez mais de 75 mil exames de detecção de coronavírus e é um dos Estados que mais testa a população.

O avião saiu do Canadá, passou por Campinas e Recife e tem previsão de chegada em Fortaleza no início da tarde. Também são compradores da carga laboratórios privados, incluindo um que fez parceria com o Ceará Sporting Club para montar um ponto de coleta no clube e testar atletas e funcionários na volta aos treinos. Conforme o proprietário da empresa importadora, a Prefeitura de Sobral, no interior do Estado, também adquiriu uma parte dos testes.

O modelo do teste rápido que será comercializado é diferente dos que já são utilizados no Estado, segundo o dono da empresa, Clayton Medeiros Freitas. O empresário explica que o teste canadense permite que sejam analisados separadamente os anticorpos IgG e IgM, que aparecem no organismo em resposta ao coronavírus, sem a necessidade de duas coletas, como acontece com outros testes rápidos. Eles indicam períodos diferentes da infecção. “Assim você vai conseguir ter, através dessa detecção, uma análise melhor da evolução desse paciente”, diz Clayton.

Além desta carga, a distribuidora espera a entrega de testes rápidos e do modelo PCR-RNA de uma empresa chinesa, localizada em Wuhan, especializada em diagnósticos. Os kits chineses devem chegar na sexta-feira (29). De acordo com Clayton, a empresa espera receber 250 mil testes das duas companhias internacionais parceiras por semana, totalizando 1 milhão de kits de diagnóstico da Covid-19 por mês.