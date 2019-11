5ª Corrida Vida promove esporte e descontração

Depois de tanta correria ao longo de 12 meses, nada melhor do que terminar o ano correndo. Parece contradição, mas é esse o objetivo maior da 5ª Corrida Vida – Vamos todos, vamos juntos!, que será realizada pelo Diário do Nordeste no próximo dia 22 de dezembro: proporcionar aos participantes um momento de prática de esportes, cuidados com a saúde e descontração, além de celebrar o encerramento do calendário de corridas de rua na capital cearense em 2019. As incrições para a prova já estão abertas – vão até o dia 17 de dezembro, no primeiro lote –, e podem ser feitas no site da Corrida Vida ou em lojas credenciadas (veja abaixo).

"A Corrida Vida é uma referência no calendário de provas em Fortaleza, seja pelo período de realização, seja pela proposta de sempre buscar um tema humanizado, ou então pelo clima de confraternização dos atletas que participam", disse Fernando Elpídio, Diretor da Nova Letra.

Além do local da prova, que volta a ter sua largada e sua chegada no Cambeba, um dos destaques para este ano é que cadeirantes e paratletas terão categorias específicas, valorizando a participação desse público. "A prova terá um novo percurso, uma programação cultural mais elaborada, tanto na entrega de kits como no dia da prova. Além disso, os participantes verão mais ousadia nas cores dos elementos dos kits", disse Fernando Elpídio, Diretor da Nova Letra.





Categorias

Com novos kits para os participantes (iamgem acima), a Corrida Vida está dividida em quatro categorias: 5km individual geral (feminino ou masculino), 5km individual cadeirantes (feminino ou masculino), 5km individual paratletas (feminino ou masculino) e 10km individual geral (feminino ou masculino). Também haverá premiação específica para idosos e colaboradores do Grupo Edson Queiroz. A largada dos cadeirantes e paratletas será às 6h e a largada geral, às 6h05.

Os kits para os competidores serão entregues durante os dias 19, 20 e 21 de dezembro, em locais e horários a serem definidos. Nessas datas, também será realizada a Corridinha Vida, como brincadeira para as crianças.

Em um clima de confraternização e descontração, a Corrida Vida vai agraciar os melhores colocados com premiações em dinheiro e troféus (do 1º ao 3º colocado em cada categoria) e medalhas (para todos os competidores que adquirem o kit oficial), reforçando sua importância no cenário esportivo da cidade. A expectativa é que 5 mil pessoas participem da Corrida Vida. "Acreditamos que esse universo das corridas é muito importante para melhorar a qualidade de vida da população, além de ajudar a terminar o ano em alto astral", comenta Lívia Medeiros, Gerente Comercial de Publicidade do Diário do Nordeste.

A Corrida Vida tem realização do Diário do Nordeste, direção da Nova Letra, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do Sistema Fiec/Senai e Universidade de Fortaleza (Unifor), com apoio do Governo do Estado Ceará, da Prefeitura de Fortaleza, da Nacional Gás, Sicredi, Indaiá, Mercadinhos São Luiz e Óticas Diniz.

Serviço

5ª Corrida Vida

Data: 22 de dezembro de 2019

Local: Centro Administrativo do Cambeba – Fortaleza

Percursos de 5 km e 10 km

Entrega dos kits: 19, 20 e 21 de dezembro de 2019 (local a definir)

Horário: Concentração dos atletas a partir de 5h; largada de cadeirantes e paratletas às 6h; largada geral às 6h05

Inscrições e mais informações: diariodonordeste.com.br/corridavida

e nas lojas credenciadas:

Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA) – Rua Dep. Moreira da Rocha, 925 – Meireles. Telefone: (85) 2181.0840

Pratick Esportes – Shopping PlazaTower – Av. Santos Dumont, 2626 – Aldeota. Telefone: (85) 3244.3858