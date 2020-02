36 postos de saúde de Fortaleza passarão por reformas até setembro de 2020, diz Prefeitura

Um novo pacote de reformas em postos de saúde de Fortaleza foi anunciado nesta sexta-feira (28), em coletiva de imprensa no Paço Municipal. Ao todo, 36 unidades básicas estão passando ou passarão por reformas em 2020, segundo a secretária municipal de Saúde, Joana Maciel. As entregas dos postos reformados varia entre os meses de março e setembro deste ano.

“Estamos fazendo reformas e pequenas obras de manutenção. Às vezes é o teto, ou a rede elétrica, o esgoto, o castelo d’água. São mudanças de infraestrutura para fazer o posto funcionar adequada e plenamente”, explica o prefeito Roberto Cláudio.

Fortaleza ao todo conta com 113 unidades de atenção primária. Destas, 77 já passaram por algum tipo de reforma. Na apresentação do Programa de Requalificação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), também foi divulgada uma lista de 57 postos que passarão por pequenos reparos ou manutenções, com prazos de entrega entre abril e junho de 2020. As unidades podem ser consultadas neste link.

“No caso de manutenção e reparos, fazemos uma contingência local. A gente isola uma sala e o atendimento fica sendo realizado em outras. Para as intervenções que precisam da parada no atendimento, a gente consegue fazer em sábados, domingos e feriados, uma vez que são pequenos reparos. Nos 36 que passarão realmente por reformas, menores ou maiores, disponibilizamos atendimentos em outras unidades perto ou aluga imóveis nos bairros. Em alguns, fazemos em associações e até igrejas”, detalha a secretária Joana Maciel.

As informações sobre as alterações no atendimento das unidades, além de ficarem disponíveis no site da Prefeitura de Fortaleza, também serão repassadas à população pelos agentes comunitários de saúde.

Novas unidades

A rede de atenção primária do município também contará com seis novos postos de saúde. As unidades serão distribuídas nos bairros Goiabeiras, Pici, Planalto Vitória, José Walter, Cidade Nova e Ancuri, e têm previsão de entrega até o segundo semestre de 2020.

Além dessas unidades, durante a coletiva, a secretária Joana Maciel anunciou mais duas policlínicas, que devem ser inauguradas em junho deste ano, localizadas nos bairros Passaré e Bonsucesso.