35ª edição do Renascer acontece durante o Carnaval e pretende receber 28 mil pessoas

Durante o feriadão, de 23 a 25 de fevereiro, Fortaleza vai sediar o maior retiro de Carnaval do Ceará. A 35ª edição do Renascer, com o tema “Buscai as coisas do alto”, vai acontecer no Ginásio Paulo Sarasate. O evento é gratuito e os organizadores estão com a expectativa de receber um público de 28 mil pessoas nos dias do evento.

“O Renascer é um impulso de irmos ao coração da cidade neste período tão desafiante, que é o do Carnaval, como uma alternativa diferente, oferecendo às pessoas a oportunidade de fazerem uma experiência verdadeira com Deus”, explica Moysés Azevedo, fundador da Comunidade Shalom, que organiza o evento.

O retiro focado na espiritualidade e na fé cristã oferece uma programação variada, com atividades como curso de espiritualidade, adorações, música, peças teatrais, aconselhamentos e missa.

Solidariedade

Apesar da entrada gratuita, os participantes são convidados a doarem 1kg de alimento não perecível. No ano passado, o evento arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para doação. Os alimentos serão designados as casas de promoção humana da Comunidade Shalom.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) também estará presente no Renascer, com a unidade funcionando das 9h às 17h. O posto de coleta terá a capacidade de arrecadar 100 bolsas de sangue por dia. “Essa parceria já dura 18 anos e o evento ajuda a reforçar o nosso estoque durante o feriadão”, pontua Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce. A presença do Hemoce no evento faz parte da campanha de Carnaval do órgão.

Espaço infantil

Crianças de 4 a 12 anos terão sua versão adaptada do evento, o “Renascer Kids”, que acontecerá no Colégio Salesiano Dom Bosco. No espaço serão oferecidas oficinas, músicas e apresentações teatrais. O momento de orações também estará presente na programação.