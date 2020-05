3ª etapa de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda (11) com novos grupos prioritários

A partir da próxima segunda-feira (11), grupos de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias podem se vacinar contra a gripe (H1N1, H2N3 e Influenza B) no Ceará. Conforme a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a meta é vacinar 90% de cada grupo prioritário, o que corresponde a 1.499.494 pessoas. A etapa se encerra no dia 17 de maio.

Já os adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas poderão se vacinar do dia 18 de maio a 5 de junho durante a segunda etapa da 3ª fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que teve início no dia 16 de abril.

As doses de vacina influenza estão sendo distribuídas gradativamente, conforme envio pelo Ministério da Saúde, informou a Sesa. "Até o final da Campanha estaremos enviando as doses necessárias para atender 100% da população alvo", ressaltou o órgão em nota. Nesta quarta-feira (6), um quantitativo de doses de vacina que corresponde a 50% da meta da 3ª fase está sendo distribuído na Rede de Frio Estadual.

Drive Thru

Durante a 1ª fase da campanha, a vacinação também foi realizada em regime domiciliar, imunizando pessoas com mais de 80 anos e os idosos com idade entre 60 a 79 anos que estejam acamados. No dia 25 de março, os estacionamentos dos shoppings centers ficaram lotados, pois funcionaram como pontos de vacinação no modelo 'drive-thru'. A imunização foi aplicada dentro dos próprios carros dos populares, ou seja, as pessoas não precisam sair dos veículos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que é a responsável pelas campanhas de vacinação ainda não tem informações de como vai funcionar esta etapa da vacinação contra a gripe.

Covid-19

Embora a vacina contra a gripe não tenha eficácia contra a Covid-19, ela auxilia os profissionais da área da saúde no diagnóstico do novo coronavírus e resguarda os mais vulneráveis a doenças respiratórias.

De acordo com levantamentos da plataforma InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 2020, das 616 hospitalizações confirmadas por SRAG, 488 foram por Sars-CoV-2; outras 51 ocorreram por influenza e 17 pelo vírus sincicial respiratório (VSR).

Etapas anteriores

O Ceará alcançou 100% de cobertura vacinal nos grupos prioritários de idosos e trabalhadores de saúde, vacinando 1.161.434 pessoas durante a 1ª fase da campanha. Já na 2ª, segundo o Ministério da Saúde, apenas 36% do público prioritário foi vacinado nesta etapa em todo o País. No Ceará, até o momento, foram vacinadas 193.425 pessoas dos grupos prioritários.