O Ceará, com 65 Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e 1.790 internos, apresenta 26 mortes confirmadas pela Covid-19 e outras 16 com casos suspeitos, em que os pacientes apresentaram sintomas da doença, mas não tiveram a confirmação no teste. Ao todo, 96 casos foram registrados com a confirmação do coronavírus, segundo o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Hugo Porto. Os dados são da última sexta-feira, 22/5.

Fortaleza possui 25 ILPIs com 736 internos e se apresenta como foco dos casos no Ceará, somando 19 mortes pela doença e 70 casos confirmados. Os óbitos registram uma porcentagem de 73% do total, enquanto a confirmação da doença equivale a cerca de 72%.

Na pesquisa, no entanto, a resposta veio de somente 12 instituições da capital, com 533 idosos ao todo. No cenário estadual, apenas 38, dos 65 abrigos preencheram o formulário de acompanhamento do MPCE, representando 1.313 idosos de 1.790.

Com a pandemia do novo coronavírus, o MPCE recomendou a elaboração de um plano de contingência para as ILPIs, buscando resguardar a saúde de idosos e funcionários. Essas instituições seguem sendo monitoradas pelo órgão, verificando informações como quantidade de idosos abrigados, casos suspeitos e confirmados de Covid-19, internações e óbitos, ações de prevenção e equipamentos de proteção individual.

Relatório

Segundo o promotor e coordenador da área do idoso do Grupo Especial de Combate à Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) do MPCE, foram criados formulários ainda na primeira quinzena de abril, para serem respondidos pelas instituições e, dessa forma, faciliar o acompanhamento do órgão sobre a situação nas ILPIs.

“Nós temos dois tipos de relatórios. Um relatório semanal, que compila a situação da ILPI e um relatório individual, que se dá pelas ocorrências baseadas em 4 marcadores: se houve um óbito, uma internação, uma confirmação por Covid-19, ou uma suspeita da doença. Em caso de cada um desses quatro marcadores é gerado um segundo formulário”, explica Hugo.

Fiscalização

Em meio à pandemia, o MPCE considera a preparação de uma inspeção virtual, aos moldes do que já tem sido realizado em outras políticas públicas, mas segue trabalhando nos eixos já existentes de fiscalização.

Realizam o acompanhamento do plano de contingência, versando saúde e assistência; o preenchimento dos formulários que registram os dados do MPCE e a articulação dos entes públicos e os conselhos, com atividade de articulação com a Sesa e as secretarias municipais.