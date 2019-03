24 pássaros silvestres e pele de animal em risco de extinção são apreendidos na Messejana 

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PM) apreendeu, neste domingo (17), 24 pássaros silvestres e a pele de um gato-maracajá, que está em risco de extinção, na feira livre do bairro Messejana. Os animais foram abandonados no local quando os PMs se aproximaram. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia chegou até o local após ter recebido denúncia anônima. Entre as espécies de aves apreendidas, estavam cardeal-do-nordeste (conhecido como galo-de-campina) e corrupião. Os animais foram entregues na sede do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Ceta) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), em Fortaleza.

Comercializar animais silvestre sem licença ou autorização configura crime ambiental, com pena de detenção de seis meses a um ano, e é passível de multa.