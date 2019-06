23,46% dos condutores de Fortaleza usam celular ao dirigir, diz pesquisa

Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (24) revelou que Fortaleza aparece em 1° lugar entre as capitais do Nordeste com maior número de motoristas que usam o aparelho celular enquanto dirigem.

Segundo indica o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018, uma média 23,46% de condutores fortalezenses afirmaram cometer a infração de trânsito.

Um total de 52.395 pessoas maiores de idade foram entrevistas pelo órgão federal entre fevereiro e dezembro do ano passado. Embora o Diário do Nordeste tenha questionado sobre o número de envolvidos de Fortaleza no estudo, o Ministério da Saúde não encaminhou resposta até a publicação desta matéria.

A capital cearense fica a frente de cidades como São Luís (22,65%), Maceió (22,34%), Recife (20,49%), Teresina (20,27%), Aracaju (19,83%), João Pessoa (19,57%) e Natal (19,30%). Com 14,18%, Salvador teve o menor percentual.

Excessos

Além disso, Fortaleza também ocupa o topo da lista com o maior número de condutores que assumiram receber multa devido a excesso de velocidade nas vias. Conforme a pesquisa, 14,64% dos entrevistados locais afirmaram sofrer a penalidade pela conduta irregular. Salvador (12,7%), Teresina (11,39%) e Natal (11,34%) completam a lista.

Em contrapartida, o estudo constatou que 0,67% de motoristas da capital dirigem após consumo abusivo de álcool, assim ocupando a 4ª posição no Nordeste. São Luís (1,54%), Teresina (1,53%) e João Pessoa (1,25%) apresentam o maior percentual, enquanto o Maceió (0,06%), o menor.

Penalidades

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa destinada ao condutor que usa o celular enquanto trafega é de R$ 293,47, acrescida de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já quem excede a velocidade em até 20% do permitido comete infração média e recebe multa de R$ 130,16. Entre 20% e 50%, é infração grave e custa R$ 195, 23. A transgressão é considerada gravíssima quando o condutor excede em mais de 50% o permitido, sofrendo pena de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir.