Com o início da obra de requalificação da Av. Desembargador Moreira no trecho entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luís, na quinta-feira (20), o itinerário de 13 linhas de ônibus será temporariamente alterado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Os coletivos deixam de circular pela Av. Desembargador Moreira durante o período de dois meses da interdição da obra e novos pontos de parada serão instalados nas ruas Leonardo Mota e Osvaldo Cruz.

A intervenção total na via, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) foi orçada em R$ 11,2 milhões, com duração de até 12 meses. A área deve receber serviços de pavimentação, paisagismo, urbanização, iluminação e sinalização. Também está no planejamento a reforma no canteiro central, a pavimentação em concreto nos pontos de ônibus e a inclusão de rampas de acessibilidade.

As linhas Circular II (012), Siqueira/Papicu/Aeroporto (027), Parangaba/Náutico (029), Siqueira/Papicu/13 de Maio (030), Expresso/Siqueira/Papicu (087), José Walter/Papicu/Cidade Jardim (680) e Bom Jardim/Montese/Aldeota (823), seguindo no sentido praia/sertão, devem circular pela Av. Dom Luís até a Rua Osvaldo Cruz e, em seguida, entrar para a Av. Desembargador Moreira, retornando ao itinerário normal.

Enquanto as linhas Circular I (011), Parangaba/Náutico (029), Corujão/Circular I (033), Corujão/Cj Ceará/Aldeota (037), Cj Ceará/Aldeota/Papicu (076), Antônio Bezerra/Náutico (079) e Expresso/ Cj Ceará/ Papicu (096), do sentido sertão/praia, irão realizam o desvio a partir da Av. Santos Dumont em direção à Rua Leonardo Mota, seguindo para a Av. Dom Luís, retornando para Av. Desembargador Moreira.