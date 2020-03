120 cruzamentos do Bairro Granja Lisboa vão ganhar nova sinalização

O bairro Granja Lisboa vai receber nova sinalização em 120 cruzamentos a partir desta terça-feira (10) pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A previsão é que as intervenções sejam concluídas na primeira quinzena de abril.

Segundo a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), foram registrados 905 acidentes na região, sendo 96 atropelamentos, somente de 2015 a 2018.

Messejana foi o primeiro bairro a receber o mutirão de serviços da AMC. O próximo será o Montese. No projeto, são escolhidos os pontos que registram mais acidentes aliado à quantidade de solicitações de sinalização ao órgão.

De acordo com a PMF, na Granja Lisboa, ainda está prevista a instalação de dois novos semáforos no cruzamento da Avenida Oscar Araripe com Rua Ari Maia; e Avenida Oscar Araripe com Rua Sargento João Pinheiro.

Além dos equipamentos, serão colocadas 12 travessias elevadas, oito lombadas físicas e a implantação do projeto de esquina segura no cruzamento da Rua Sargento João Pinheiro com Rua Bom Jesus, que consiste na renovação da sinalização e fiscalização.

Malha cicloviária

Ciclistas também serão contemplados e vão poder caminhar com segurança ao longo dos 5,9 km de infraestrutura cicloviária. Haverá repavimentação nas principais vias: Rua Cel. Fabriciano, Rua Pato Branco, Rua Francisco Paiva x Rua Cel. João Correia, Rua Ari Maia x Rua João XXIII e Rua Geraldo Barbosa.

Ainda conforme a PMF, será permitido o estacionamento de veículos do lado direito das vias Oscar Araripe e Oscar França. Além disso, também haverá prolongamento de calçada verde em toda a extensão delas e implantação de placas de sinalização indicando a velocidade de 40 km/h nas vias. A medida segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que estabelece o limite a vias coletoras.

As mudanças também vão incluir o projeto “Caminhos da Escola” no entorno do Centro De Educação Infantil Professora Lireda Facó. O programa tem como objetivo garantir a segurança de crianças nos deslocamentos diários por meio da implantação de intervenções em áreas escolares. Será implementada sinalização horizontal e vertical diferenciada com indicativo de velocidade de 30 km/h e faixa elevada.