104 pacientes com Covid-19 já receberam alta no Hospital Leonardo da Vinci

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, registra 104 altas de pacientes com sintomas de Covid-19 até a manhã desta quarta-feira (29), conforme última atualização da plataforma IntegraSUS da Secretária da Saúde do Ceará (Sesa). A unidade de referência para a doença no Estado atualmente tem 129 pacientes internados, sendo 78 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A atual taxa de ocupação dos leitos é de 81,53%.

Do total de internações, 104 pacientes são residentes em Fortaleza, seis em Caucaia, quatro em Horizonte, três em Maranguape e dois em Aquiraz. Os municípios de Aracati, Pindoretama, Limoeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante, Ocara, Canindé, Paracuru, Itaitinga, Beberibe, Pacajus e Itaiçaba têm um paciente cada.

77 pacientes são do sexo masculino, com faixa etária predominante entre 60 e 69 anos. Entre as mulheres, são 52 leitos ocupados, sendo 12 pessoas com mais de 80 anos. O tempo médio de internação na unidade é de cinco dias.

Reativado em 22 de março pelo Governo do Estado para dar suporte aos casos de coronavírus no Ceará, o hospital já registrou óbito de 75 pessoas diagnosticadas com Covid-19. No Estado já são 417 óbitos e 6.985 casos confirmados até a manhã desta quarta-feira (29), de acordo com o IntegraSUS.