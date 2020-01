Com a proximidade da quadra chuvosa, que ocorre de fevereiro a maio, os órgãos de saúde do Estado do Ceará iniciam o reforço no combate às arboviroses. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu licitação própria para compra de 10 mil litros de inseticida para reforçar a campanha contra o Aedes Aegypti, vetor de doenças como dengue e chikungunya.

O prazo para recebimento do volume adicional ainda não foi comunicado. Os detalhes foram informados nesta segunda-feira (13), durante reunião na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), em Fortaleza, com gestores municipais para discutir medidas contra o mosquito.

O composto auxilia no combate à forma adulta do mosquito. De acordo com o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, o Governo do Estado solicitou volume extra devido à quantia cedida pelo Ministério da Saúde. “O adicional seria de pequena proporção para nossa realidade. Nós mesmo nos antecipamos e disparamos uma licitação para o estado do Ceará”, explica.

Segundo a Sesa, em 2019, 15.175 casos de dengue foram registrados em todo o Estado, com treze óbitos causados pela doença. No mesmo período, foram contabilizados 1.060 casos de chikungunya.