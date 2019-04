Onde tirar carteira de identidade em Fortaleza?

Em Fortaleza, existem postos de atendimento onde a população pode solicitar o Registro Geral (RG): os Vapt Vupt do Antônio Bezerra e da Messejana, além das Casas do Cidadão do Shopping Benfica e da Assembleia Legislativa além do Posto de Identificação do Conjunto São Francisco, também no Antônio Bezerra. Os locais funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os Vapt Vupt dispõem de atendimentos presenciais e também agendamento virtual, que pode ser feito pelo site.

O solicitante deve preencher os dados, informar que pretende tirar a segunda via da identidade e marcar o dia que deseja comparecer a uma das unidades do Vapt Vupt. Após o atendimento, o RG fica pronto em cinco dias úteis e deverá ser retirado na sede do local escolhido.

É necessário apresentar Certidão de Nascimento - para solteiros - original e xerox ou xerox autenticada. Já para as pessoas casadas, viúvas, divorciadas judicialmente ou divorciada, é preciso a apresentação da Certidão de Casamento original averbada e xerox ou xerox autenticada.

Se o atendimento for realizado nas Casas do Cidadão, é necessário levar duas fotos 3×4. Nos postos de atendimento o serviço é digitalizado. Para a retirada da segunda via é necessário o pagamento da taxa de emissão no valor de R$ 47,33, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O boleto pode ser retirado pala internet.

É garantida a isenção do pagamento da taxa da 2ª via aos reconhecidamente pobres, desde que inseridos no Cadastro Único do Fundo Nacional da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS); desempregados, desde que estejam recebendo as parcelas do seguro desemprego; maiores de 60 anos e pessoas em situação de rua, por meio de declarações das assistências sociais do estado ou município; e ao cidadão vítima de roubo comprovado com Boletim de Ocorrência (B.O) e após instauração de inquérito policial para apurar o fato.