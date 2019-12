Nove escolas receberão Áreas de Trânsito Calmo em 2020

"Respeite o pedestre. Sua atitude faz a diferença". O pensamento estampado numa placa de trânsito no Bairro Rodolfo Teófilo deve ser replicado em outros locais de Fortaleza, a partir de janeiro de 2020. É que o entorno de nove escolas e equipamentos de educação de dois bairros devem se tornar mais seguros para moradores e estudantes.

Inicialmente, três instituições de ensino no Cristo Redentor, na Regional I da Capital, e seis no Conjunto Palmeiras, na Regional VI, farão parte do projeto Área de Trânsito Calmo, cujo objetivo é minimizar possibilidades de acidentes de trânsito e, consequentemente, a ocorrência de vítimas feridas ou mortes.

As informações foram repassadas com exclusividade ao Sistema Verdes Mares pelo secretário-executivo da Secretaria Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Luiz Alberto Sabóia. O projeto, intitulado "Caminhos da Escola", vem para dar mais conforto, tanto aos pais que deixam os filhos nas escolas, como aos próprios alunos que já vão sozinhos para o colégio.

As mudanças devem beneficiar diretamente cerca de 6.380 estudantes matriculados nas nove escolas, conforme dados da Sala Situação da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do Censo Escolar 2018. Além dos estabelecimentos com atendimento a crianças, uma das unidades fornece aulas para o Ensino Médio e outra para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entre as modificações previstas pelo projeto, estão a mudança total dos pavimentos das ruas; correção e aumento de calçadas, quando necessário; instalação de semáforos para pedestres; ciclofaixas; travessia elevada, sinalização e fiscalização "ostensiva", conforme o secretário.

Ferimentos

O conjunto de intervenções reforça a importância da segurança de crianças e adolescentes. De acordo com o Relatório Anual de Segurança Viária de Fortaleza de 2018, elaborado pela gestão municipal em parceria com a Iniciativa Bloomberg pela Segurança Viária, 138 pedestres entre 0 e 17 anos de idade ficaram feridos em acidentes de trânsito, no ano passado - 49 deles tinham menos de 10 anos.

Outro dado preocupante é o de indenizações pagas a jovens desta mesma faixa etária em todo o Brasil, entre janeiro e junho de 2019. Segundo o relatório do primeiro de semestre da Seguradora Líder, sobre o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), 6.084 indenizações foram pagas a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, no período.

É nesse sentido que se faz necessária a chegada dos "Caminhos da Escola". "A concepção de projeto é tornar a área no entorno da escola uma área segura para quem caminha, principalmente sabendo que, para essa escola, vão crianças e, às vezes, idosos que as acompanham. Então, para cada colégio, iremos medir um raio de 200 metros e criar uma mini-área de trânsito calmo", pontua Sabóia.

Intervenções

Além das mudanças estruturais, que dependerão da demanda e da configuração física das vias próximas às escolas, a velocidade máxima permitida no entorno dos estabelecimentos de ensino vai cair para 30 km/h, como foi feito nas outras áreas.

As intervenções devem chegar primeiro às três instituições do Bairro Cristo Redentor, segundo a coordenadora de Desenho Urbano da Iniciativa Bloomberg em Fortaleza, Beatriz Rodrigues. Essas primeiras escolas vão contar com alargamento de calçada, esquina segura e faixas de pedestre repaginadas.

"Vamos fazer muito parecido com o modelo de associações de transporte dos Estados Unidos. Lá, eles têm o 'Street for Kids', que estimula o pensar em uma cidade ideal para crianças. Quando se pensa uma cidade para idosos e crianças, a gente tem uma cidade segura. O ideal é que tivesse (áreas de trânsito calmo) em toda a cidade, mas pensamos nas crianças porque é na escola onde a gente tem o maior número delas circulando", pondera a coordenadora.

Para o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Mário Azevedo, a moderação de tráfego perto das escolas é acertada. "Normalmente, reclamamos que as crianças recebem instruções sobre como se comportarem nas vias e, às vezes, na frente da escola a coisa é ruim. As crianças, principalmente as menores, são mais desatentas, estão aprendendo a se locomover, a andar pela cidade, então é preciso que se tenha cuidado", destaca.

Segundo o especialista, é preciso aliar a infraestrutura viária a boas orientações no trânsito "para que as crianças utilizem bem as vias e se transformem em adultos educados". Dada a "boa ideia", ele considera importante pensar na replicação do modelo. "Isso torna as ruas mais humanas. Você pode ficar mais tranquilo em caminhar pela cidade com menor risco de acidentes", você.

Expansão

Conforme Luiz Alberto Sabóia, secretário-executivo da SCSP, a intenção é expandir o projeto Caminhos da Escola à medida em que as implantações das estruturas se fixarem na cidade. "É um projeto piloto super ousado. Após os resultados, a gente vê se consegue expandir e torná-lo uma política pública", explica o gestor.

Fortaleza já conta, atualmente, com três Áreas de Trânsito Calmo, localizadas no entorno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Bairro Rodolfo Teófilo; no entorno do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), no Vila União; e próximo à Residência Universitária da UFC, no Benfica. Para a Prefeitura, os equipamentos ajudaram na redução de 40% do número de acidentes na cidade nos últimos 4 anos.