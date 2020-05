Não são apenas números

Todo dia são divulgados inúmeros balanços que buscam abarcar, em números, os impactos da pandemia do novo coronavírus no mundo, no Brasil e no Ceará. Mas há realidades que apenas números jamais podem traduzir. No Brasil, mais de 7,5 mil mortes foram causadas pela infecção. Pessoas com nomes, histórias, sonhos e afetos que não cabem em nenhum noticiário. O projeto Inumeráveis foi criado como um memorial para essas vítimas da Covid-19. Pequenas frases que ajudam a lembrar de Bruno Campelo, que "realizou o sonho de se tornar enfermeiro e amava ajudar a salvar vidas" e faleceu aos 34 anos, em Belém. Ou sobre Eunice Farah, de 77 anos, que era uma "foliã apaixonada e pulou o último Carnaval no Clube do Ipiranga com filhos e netos". As histórias são contadas pelos entes que aqui ficaram por meio do site www.Inumeraveis.Com.Br. Se você também teve um parente ou amigo que faleceu vítima do novo vírus, é também um espaço para contar essa história.

Fiscalização

A partir de hoje (4), a Prefeitura de Fortaleza intensificará as medidas contra aglomerações no entorno de 20 agências da Caixa Econômica Federal. O objetivo é evitar aglomeração de pessoas que estão em busca, principalmente, do acesso ao auxílio emergencial. Em outras cidades, a concentração também é observada e medidas devem ser tomadas para que quem busca o auxílio emergencial não seja exposto aos riscos de contaminação.

Saúde mental

O cuidado com a saúde mental é algo que vem sendo feito, acertadamente, para diferentes categorias profissionais. Os professores devem passar a contar com atividades de apoio e proteção durante este período de pandemia por meio de parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. Inscrições estão sendo feitas por meio do site da Academia do Professor Darcy Ribeiro.

Prazo prorrogado

A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) estendeu o prazo para o protocolo de processos pendentes sem a necessidade de pagar nova taxa. O prazo, que conforme determina a legislação de registro mercantil é de 30 dias, passa agora a 90 dias. O motivo é a situação de emergência em saúde por causa da Covid-19.

Seguro-desemprego

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está disponibilizando, a partir de hoje, dois novos canais de comunicação com a população para auxiliar os profissionais que precisam solicitar o seguro-desemprego. Através do Whatsapp, é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre o benefício, como prazos, documentações, formas de acesso ao serviço online, dentre outros assuntos. Já no site do Instituto, será possível bater um papo com atendente de forma virtual, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro no sistema. Os canais ajudam a manter as regras de isolamento social.