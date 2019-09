MPCE oferta curso de mediação comunitária no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Através do Programa Núcleos de Mediação Comunitária (Pronumec), o Ministério Público do Ceará (MPCE), promove, de 1 a 21 de outubro, curso de formação de mediadores comunitários a fim de formar conciliadores para atuarem voluntariamente no Núcleo de Mediação Comunitária do Bom Jardim.

A capacitação é voltada para os moradores do Bom Jardim, em Fortaleza, e bairros adjacentes. O treinamento ocorrerá das 13h às 17h. O curso é gratuito e tem carga horária de 100 horas aula, sendo 60 horas para a etapa teórica e as 40 horas destinadas à prática.

Inscrições

Para realizar a pré-inscrição, o interessado(a) deve se dirigir ao Núcleo de Mediação Comunitária do bairro, localizado na Rua Geraldo Barbosa, 1095. As aulas acontecerão no Centro de Referência do Empreendedor, localizado na Av. Oscar Araripe, 1030, Bom Jardim.

SERVIÇO

Curso de formação de mediação comunitários no Bom Jardim

De 1º a 21 de outubro, das 13h às 17h

Centro de Referência do Empreendedor, localizado na Av. Oscar Araripe, 1030, Bom Jardim.

(85) 3245-8583 ou (85) 3231-1792