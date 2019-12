Movimento Vidas encerra as atividades de 2019 no Vila União

Vitória Gabriely tem apenas 11 anos, mas confessa já ter ouvido alguns colegas do bairro Vila União, onde reside, comentando a respeito do uso de drogas. "Sempre digo para eles se afastarem, pararem de se juntar com gente que não deve", alerta a garota, que está entre os 36 mil jovens beneficiados neste ano pelo Movimento Vidas, em Fortaleza. Este projeto do Sistema Verdes Mares, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará, objetiva exatamente a conscientização dessa juventude sobre o tema, ofertando oficinas, atividades culturais e serviços gratuitos.

Acompanhada pelo pai, Arlindo Xavier, e por outros dois irmãos, Vitória participou do Dia D em sua comunidade, nas proximidades da Lagoa do Opaia, ontem (14). As ações de grafite foram as que mais lhe chamaram atenção. Desde outubro, quando o projeto teve início, mais de 570 jovens participaram de oficinas de DJ e grafitagem, nas cinco primeiras localidades contempladas: Conjunto Esperança, Bairro Ellery, Aerolândia, Planalto Pici e Vila União. Outras cinco comunidades receberão atividades de cultura e lazer no primeiro semestre de 2020.

"Esse é um trabalho preventivo. Nossa maior preocupação é com aqueles jovens que a qualquer momento podem ser abordados, tornando-se vítimas desse tipo de experiência. Queremos fazer um trabalho de prevenção, orientação, para que eles possam vencer sem passar por esse caminho", destaca o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT).

Ele também acredita que essa ação deve impulsionar outras proposições daqui para frente. "Essa é uma oportunidade que temos para nos aproximar ainda mais do povo. A Câmara Municipal está presente, os vereadores estão ouvindo a população, e dessa conversa pode sair a construção de projetos e as soluções de problemas dos bairros", evidencia o presidente.

Duas mil pessoas foram atendidas nos serviços da ação social, que incluem emissão do Passe Livre do Idoso, corte de cabelo, atendimento de saúde (aferição de pressão, teste de memória e ansiedade, avaliação postural, atendimento com nutricionistas e acupunturistas), além de sala do empreendedor, ouvidoria e atendimento AMC.

O Movimento Vidas conta ainda com um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) de 40 horas/aula, voltado para formação de agentes sociais e outros multiplicadores, com inscrições gratuitas pelo site diariodonordeste.com.br/movimentovidas. Até o momento já são 350 agentes de prevenção em formação.

Convidados

Histórias de vida inspiradoras como a do técnico Dunga, ex-Seleção Brasileira; dos vocalistas da Banda A Loba; do compositor de forró Jota Reis, que escreveu sucessos para Wesley Safadão; do jornalista Almir Gadelha; e do empreendedor digital Diego Jovino, da página Fortaleza Ordinária, foram partilhadas. No Dia D do Vila União, foi a vez de o ex-jogador de futsal Manoel Tobias contar um pouco de sua experiência para os jovens.