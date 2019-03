Moradores aguardam definição das obras na Av. Sargento Hermínio

Para cruzar o percurso entre o portão de casa e a beira da Avenida Sargento Hermínio - literalmente, pois alguns trechos da via não contam com calçada -, o aposentado Francisco Feitosa, 72, depende de um curto caminho de terra batida, cercado por depressões e pedras misturadas a sacolas de lixo. Os desafios de mobilidade são partilhados por outros moradores e comerciantes estabelecidos ao longo da Avenida, cuja promessa de requalificação remete ao ano de 2003.

"Eu estou com esse carro guardado na garagem há meses. Não tem como tirar, os buracos no chão não deixam. Se alguém se acidentar em casa e precisar levar ao hospital, não tem o que fazer", lamenta.

Mais recentemente, em 2018, o projeto de ampliação da via teria uma nova fase a partir da segunda quinzena de outubro. A proposta contempla o trecho da Avenida Sargento Hermínio entre as ruas Padre Anchieta e Olavo Bilac e prevê quatro faixas e uma ciclovia no canteiro central.

Foi somente em novembro, porém, que o comerciante José Maria Frota, 69, viu o primeiro trator circular pela área. "Depois disso, o carro grande de obras ainda apareceu mais duas vezes. A última foi em fevereiro. Se passaram 16 horas trabalhando aqui, ao todo, já foi muito", revela.

Além da poeira e detritos que adentram sua loja diariamente, José Frota ainda tem de arcar com uma queda de 30% em sua renda mensal.

Chuvas

"As pessoas passam por aqui e acham que não têm como chegar na loja porque a frente está toda quebrada. Em novembro, eles disseram que precisavam retirar o nosso estacionamento, que era na frente". Hoje, Frota orienta os clientes a estacionarem nas ruas laterais.

Com as chuvas, o caminho entre as vagas improvisadas e o estabelecimento ganha novos obstáculos, entre buracos e poças-d'água. "Eu verifico todos os dias pra ver se tem larva do mosquito da dengue. É uma preocupação constante nessa época", afirma José Frota.

Outro comerciante, que preferiu não se identificar, afirma que presenciou o rendimento de suas vendas cair pela metade, a partir de novembro de 2018, quando as obras também deram fim às vagas na frente de sua loja. "Quando foi em janeiro desse ano, os tratores romperam uns canos do esgoto aqui, e inundou a calçada. Acabou juntando água, lixo, tudo na porta de casa".

Previsão

De acordo com a Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará, as intervenções seguem um cronograma de 18 meses, contados a partir de outubro de 2018. Parte das desapropriações foi realizada, mas continua em andamento, como responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O valor estimado dos gastos com o processo de ampliação é de R$ 7.294.728,88, destinados do Governo do Estado. A nova previsão de conclusão é para julho de 2020.

"A obra de requalificação com a duplicação da Avenida Sargento Hermínio está em processo de execução da nova rede de água e esgoto, serviço este realizado pela Cagece. Após a conclusão, a construtora estará liberada para a execução dos serviços contratados no trecho", informa.

Ainda conforme a Pasta, também se faz necessário o remanejamento de energia dentro da área desapropriada. O início do serviço por parte da Enel está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira, dia 15 de março.