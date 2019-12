Missa e distribuição de presentes encerram Natal Alegria na Praça

A sensação da noite de Natal fica cada vez mais próxima com as atividades do Natal Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares. Com quatro bairros visitados durante o mês de dezembro, a programação do projeto termina hoje (20), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Bairro Dionísio Torres. As atividades especiais de encerramento serão compostas por uma Missa de preparação para o Natal, tendas temáticas, feirinha e a entrega de presentes do programa de cartinhas "Meu Querido Papai Noel".

Com o fim da programação, na noite de hoje, o resultado que fica é o melhor possível, segundo Tayro Mendonça, supervisor de Planejamento Comercial do Sistema Verdes Mares. "Nosso balanço, ao fim da programação, é muito positivo. Nesta edição, nós conseguimos mais ativações, além de mais participação e integração com o público", afirma. Para ele, a estrutura do projeto também tem evoluído ao longo dos quatro anos. "Nós buscamos criar espaços maiores, também deixamos o palco com o som melhor, tudo isso influencia para ter um bom público", disse Tayro Medonça.

A intenção ao deixar as atividades ainda mais atrativas é conquistar cada vez mais outros públicos e famílias para as praças. "A cada ano, a festa tem sido mais bonita, e a expectativa é melhorar ainda mais em 2020, com outras atrações e bandas", completa Tayro.

Programação

A Praça da Imprensa será palco de atividades para as crianças, com tendas temáticas, feirinha e a Casa do Papai Noel, a partir das 18h, iniciando a última data da programação. Às 19h, o padre Neto, da Paróquia de São Vicente de Paulo, celebrará a Missa de preparação do Natal. Ao fim da celebração, 17 crianças que tiveram suas cartinhas selecionadas no programa, também do Sistema Verdes Mares, "Meu Querido Papai Noel", receberão os presentes solicitados em suas histórias. A noite mágica termina às 21h.

Vila Velha

A penúltima noite de atividades aconteceu na Praça Conjunto Polar, no Bairro Vila Velha, na noite de ontem (19). O encanto das atrações contagiou o vendedor Francisco Ocelia. "(A programação) Só tem a acrescentar para as famílias do nosso bairro. A praça estava precisando de um movimento como este", pontua.

A noite trouxe o sentimento de primeira vez para a dona de casa Vanuzia Farias. "Eu vi pela televisão o Natal que aconteceu nas outras praças e quando soubemos que também viria pra cá, todos do bairro se animaram. Nunca teve essas coisas aqui na praça, então eu não podia deixar de trazer meus filhos", relata.

Já a pequena Ana Luiza, de seis anos, aproveitou as brincadeiras. "Fui na cama elástica e me diverti como nunca", disse a menina.

Esta é a quarta edição do Natal Alegria na Praça. Neste ano, o projeto teve início no dia 6 de dezembro, com coral e apresentações natalinas na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. No dia 13, mais uma noite da programação ocorreu no mesmo espaço. Já nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, o Natal Alegria na Praça aconteceu em três bairros de Fortaleza: dia 17 na Praça Governador César Cals, no bairro João XXIII; dia 18 na Praça Barão de Aquiraz, no Bairro Messejana; e ontem (19), na Praça do Conjunto Polar, no Bairro Vila Velha, com apresentação de corais, musicais natalinos, espaço do Papai Noel e tendas temáticas.