Michel Prieur discorre sobre Direito Ambiental na Unifor

O conceito de sustentabilidade explica que, para o desenvolvimento, é preciso garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta. A partir dessa ideia, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza, até 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente.

Com o objetivo de conscientizar e mobilizar a comunidade no enfrentamento do descarte incorreto de resíduos plásticos, o evento é promovido pela Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria de Extensão, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD). A comissão científica é formada pelos professores Gina Marcílio Pompeu, Lucíola Cabral, Luciano Lima, Norma Sueli e Marcus Mauricius.

Para discutir questões de Direito Ambiental, o evento conta com dois renomados especialistas na área: o Prof. Dr. Michel Prieur e o Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado, que estarão presentes na palestra "Vedação do retrocesso ambiental: construção de parâmetros para a sustentabilidade de acordo com a ODS para 2030", no dia 5 de junho, no Auditório da Biblioteca. O encontro tratará de temas relacionados ao desenvolvimento e sustentabilidade.

Especialistas

Michel Prieur é Professor Emérito de Direito da Universidade de Limoges, na França; Doctor Honoris Causa da Universidade de Zaragoza, na Espanha (2010); da Universidade de Sherbrook, no Canadá (2011), e também da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina (2011).

Paulo Affonso Leme Machado é Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006) e Pós-Doutor pela Universidade de Limoges. Machado também é professor titular da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) e tem experiência na área do Direito, com destaque para Direito Ambiental Nacional e Internacional.

Além de palestras, a programação da Semana de Meio Ambiente da Unifor terá workshops e ações de conscientização e educação ambiental para crianças. Durante o evento, haverá também distribuição de papel semente para os participantes.