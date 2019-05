Médicos discutem critérios para as cirurgias bariátrica e metabólica

A chamada cirurgia metabólica - que segue os mesmos procedimentos da bariátrica, mas tem diferenças quanto à finalidade - é, desde dezembro de 2017, uma opção de tratamento regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para pessoas com diabetes tipo 2, aquele que, segundo o Ministério da Saúde, acomete 90% dos pacientes diabéticos no Brasil. Mas, embora a cirurgia seja indicada para esses pacientes que não conseguem controlar a doença com medicação, a adoção do procedimento ainda requer maior divulgação, avaliam profissionais que atuam no tratamento da obesidade no Ceará.

Uma reunião do capítulo cearense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, realizada ontem, no Hospital São Mateus, em Fortaleza, deu início a uma série de encontros que deverão difundir informações e estabelecer diálogo entre os diversos profissionais envolvidos no processo da cirurgia bariátrica no Estado.

O cirurgião bariátrico Ibraim Cavalcante de Castro esclarece que a diferença entre as duas cirurgias é que, na metabólica, a realização da intervenção busca o controle da doença. Na bariátrica, a finalidade é a perda de peso, que pode auxiliar na contenção de doenças, como o diabetes e hipertensão. "Tem um movimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de colocar só um nome e ser só cirurgia metabólica, pois o procedimento é o mesmo e objetivo é que é diferente", explica o médico.

Para Ibraim, esta possibilidade terapêutica requer maior divulgação tendo em vista as demandas por tratamento. "O Ceará é um dos estados mais avançados na cirurgia bariátrica. Paraná e São Paulo são outros dois. Todas as novas tecnologias e tendência que vieram no mundo e no Brasil, o Ceará está bem adiantado. Essa resolução do Conselho aumentou o público elegível para fazer a cirurgia. Hoje há cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil", garante.

Efeitos

Segundo o médico, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), tem discutido os procedimentos bariátricos, além da perda de peso, com ênfase em abordagens que possam interferir também no tratamento de outras doenças. Ele esclarece que a cirurgia metabólica provoca um reequilíbrio hormonal e maior eficiência da insulina, pois diminui a resistência do paciente ao medicamento.

O cirurgião endoscópico Helmut Poti explica que o encontro em Fortaleza envolve diversas categorias profissionais. "É preciso compreender o tratamento da obesidade como aquele que envolve não só médicos. Envolve nutricionista, endocrinologista, cirurgião bariátrico, educador físico e fonoaudiólogo. A ideia é nos reunirmos para trocarmos informações". O médico é pioneiro na técnica de redução de estômago sem cortes realizada por meio de endoscopia e ressalta que a Capital concentra números expressivos de pessoas com excesso de peso. "A obesidade tem múltiplas causas e as pessoas têm mania de achar que é só a cabeça do paciente e é preciso ter mais informação para compreenderem melhor", diz.

Conforme os profissionais, o Brasil é o segundo país que faz mais cirurgias bariátricas no mundo, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. Mas, do total de pacientes que têm indicação, apenas 1% realiza o procedimento. Medo, resistência, custo e demora no sistema público são alguns dos entraves apontados pelos médicos. Do total de cirurgias bariátricas no Brasil, 90% são operadas no mercado privado, relata Ibraim Cavalcante.