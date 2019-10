Matrículas municipais em tempo integral sobem 25% em Fortaleza

A rede pública de ensino de Fortaleza apresentou aumento de 25,2% no número de matrículas em tempo integral quando comparados os anos de 2018 e 2019. As informações constam nos dados preliminares do Censo Escolar deste ano, divulgados ontem (2) pelo Ministério da Educação (MEC).

No ano passado, houve 67.417 matrículas efetuadas em creches, pré-escolas e instituições de ensino fundamental gerenciadas pelo poder municipal. Em 2019, a quantidade subiu para 84.451. O número atual é superior em mais de 50% quando são avaliados os dados de 2017, no qual haviam sido registradas 56.065 nas mesmas modalidades.

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação (SME), Jefferson Maia, atribui o aumento à política de priorização da expansão do tempo integral na Capital. Os dados finais sobre as escolas do País devem ser apresentados pelo MEC em janeiro de 2020, mas o gestor estima que Fortaleza esteja entre as três capitais que mais cresceram do Brasil em números de matrículas neste molde.

Projetos

"Isso se deve ao esforço de entender que o tempo integral é uma das principais alternativas pra fortalecer o aprendizado das crianças, para que elas tenham mais sucesso na sua vida escolar; além de toda a proteção social e segurança alimentar que esse formato traz", assinala Jefferson.

Conforme o secretário, a Capital já dispõe de mais de 200 unidades voltadas ao período inicial dos estudos, incluindo Centros de Educação Infantil (CEIs) e creches conveniadas, além de 23 instituições de ensino com tempo integral para o ensino fundamental. A Prefeitura também direciona três programas que incentivam a extensão da jornada na escola, além de um realizado em parceria com a União.

"Quando somamos todos esses programas, escolas e creches, temos esse crescimento significativo", explica, ao passo que adianta que os processos formativos no período da tarde ocorrem após os estudos pela manhã, o almoço na escola e o transporte em carros da Prefeitura.

A qualidade

Contudo, para o professor da Faculdade de Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Enéas Arrais Neto, é preciso olhar para o serviço de tempo integral nas escolas sob o ponto de vista qualitativo. Segundo ele, o aumento nas matrículas de tempo integral "será excelente se ele for voltado para atividades complementares de formação, como dança, artes marciais, esportes". Conforme o especialista, "já temos conteúdos demais e, talvez, isso seja um dos elementos que dificultem o rendimento escolar".

De acordo com ele, é necessária uma reestruturação dentro das escolas para retirar o foco de algumas disciplinas. "Se houvesse uma moderação dessa carga de ensino, poderíamos despertar mais o interesse na escola. Há uma vinculação clara de que, quanto mais o estudante tem essa atenção afetiva, mais o rendimento intelectual dele aumenta também".

Das matrículas são de tempo integral. Do total apresentado em Fortaleza, 104.337 matrículas correspondem a estudantes com extensão de carga horária escolar, divididos em educação infantil, ensino fundamental e médio

Jefferson Maia, por sua vez, explica que os programas aplicados pela Prefeitura de Fortaleza preveem aulas no período da tarde, além de integrações com equipamentos, como os Cucas, os clubes sociais e o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

"Isso faz com que esses meninos ocupem vários locais da cidade, tenham aulas de português e matemática no contraturno e aulas específicas de cada um desses projetos", afirma, ao acrescentar que são ofertados espaços de línguas estrangeiras, como espanhol e inglês, de artes, além de esportes.

Conforme a Prefeitura, são 23 escolas de tempo integral municipais em Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues

A modalidade

Para Enéas Arrais, o modelo de tempo integral é fundamental nas novas formas de socialização. O espaço de formação para as relações sociais, continua o especialista, está "interditado" por causa de problemas em políticas públicas, que resvalam na educação. "Hoje, se faz necessário retirar a criança e o adolescente das mãos do crime organizado, do tráfico e das drogas. E a oportunidade que nós temos é através das escolas ou de instituições similares, que promovam atividades no segundo turno".

Nível estadual

Sob responsabilidade estadual, houve o incremento de 19.886 matrículas em instituições de ensino em Fortaleza, em 2019, conforme o Inep. No ano passado, o número foi inferior: 15.959, o que representa um aumento de 3.927 matrículas entre os dois anos.

Em nota, a Secretaria da Educação (Seduc) do Governo do Estado disse que, como os dados divulgados são preliminares, "o censo escolar está aberto para as devidas correções por parte das escolas", sem citar se houve ou não falhas na alimentação dos dados.

A Seduc informou que a rede estadual "é formada por 252 unidades em tempo integral, sendo 130 Escolas de Ensino Médio Regular em Tempo Integral (EEMTI) e 122 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP). Ao todo, 50 municípios são beneficiados com EEMTIs e 98 com EEEPs, alcançando 89 mil alunos".