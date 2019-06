Mais de mil agentes atuarão no São João do Ceará 2019

Para garantir a segurança, fluidez no trânsito, mobilidade e assistência em saúde para quem for ao São João do Ceará 2019, um plano operacional envolvendo mais de mil agentes foi montado e divulgado em coletiva ontem (18). Realizado pelo Sistema Verdes Mares, o festejo junino reúne atrações diversas entre os próximos dias 21 e 23 de junho, no Aterro da Praia de Iracema.

A partir das 6 horas da manhã da sexta-feira (21), agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) já começam o trabalho de monitoramento do fluxo nas vias do entorno do Aterro.

Das 13 horas em diante, as ruas que dão acesso à Avenida Historiador Raimundo Girão, onde ocorrerá à festa, serão bloqueadas para dar maior segurança para quem for ao espaço. A alternativa de desvio para acesso ao festejo no sentido Mucuripe/Centro é pela Rua Deputado Moreira da Rocha e Rua Costa Barros e, no sentido Centro/Mucuripe, pela Rua Ildefonso Albano e Avenida Monsenhor Tabosa.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 68 veículos extras nos sete terminais de integração a cada dia do evento. De acordo com o órgão, os veículos circularão das 18h às 6 horas da manhã.

Segurança

A Polícia Militar ofertará 411 homens para a segurança da festa, segundo informou o major Bessa, da Coordenadoria Geral de Operações da PM. "Utilizaremos efetivos de segurança integrada. Contaremos com efetivos do Batalhão de Choque, Raio, para dar suporte ao evento. Estamos preocupados com a chegada e a dispersão do público. Quem vier com certeza vai encontrar segurança dentro e fora da festa", destaca.

O São João do Ceará 2019, considerado a maior festa junina de capital do País, é gratuito e deve reunir cerca de 30 mil pessoas por dia. Os portões abrem às 18h na sexta-feira (21) e no sábado (22), e às 17h no domingo (23).

No palco principal da arena show, se apresentarão artistas nacionais, regionais e da cultura local. Entre os destaques estão as duplas Zezé di Camargo e Luciano, Henrique e Juliano, e o cantor Leo Chaves. Já no domingo, a programação traz bandas renomadas entre o público cearense, como Lagosta Bronzeada, Noda de Caju, Tropikálya e Líbanos.

"Além das atrações mais pedidas, como Zezé Di Camargo e Luciano e Henrique e Juliano, vai ter muito forró das antigas. Será uma festa muito legal para todo mundo curtir com os amigos e a família. Esperamos que esteja lotada como todos os anos", comentou o diretor de programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio.

O público terá acesso a uma estrutura com arena show, espaço gastronômico com comidas típicas e a arena raiz, área cenográfica com atividades comuns em festas juninas, como barraca do beijo, pau de sebo, acerte o alvo, pontaria, dentre outras.

Ao todo, quatro quadrilhas se apresentarão por noite no quadrilhódromo. Um grupo infantil sempre abrirá a programação no espaço temático. Já no domingo (23), a Turminha Diário entra no clima junino e comanda uma quadrilha improvisada, a partir das 17 horas, com as crianças que estiverem no local.