Mais de 40% das quedas de árvore na Capital são no período de chuva

Os galhos que crescem à vontade nas ruas de Fortaleza também acumulam a água da chuva. Com a força dos ventos e o solo encharcado, o resultado é a queda de árvores. Só nos últimos três anos, 1.159 foram recolhidas na Capital, uma média de 386 troncos por ano. Nos meses de fevereiro a maio, o total foi de 470 plantas caídas entre 2017 e 2019, uma média de 157 recolhimentos a cada ano durante a quadra chuvosa.

Assim, é possível observar que a cada 10 árvores recolhidas durante o ano, 4 acontecem durante os quatro meses com maior volume de chuva, conforme os dados da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor). Os fenômenos naturais se sobrepõem aos fatores que levam as árvores ao chão, como ressalta Régis Tavares, superintendente da Urbfor.

"Essas árvores caíram por questões naturais. Elas estavam saudáveis e (a queda) foi realmente devido ao fenômeno natural das chuvas e dos ventos", explica. Alguns cuidados como a manutenção periódica podem evitar acidentes, bem como a poda no momento certo, ou seja, quando a copa estiver muito frondosa.

Com o registro aumentado de queda de árvores no período de chuva, tanto serviço de retiradas dos troncos e galhos das vias públicas como o monitoramento na Capital são intensificados de fevereiro a maio, conforme informou a assessoria de comunicação da autarquia municipal.

"O recolhimento dessas árvores é um trabalho feito pela Urbfor nos dias úteis, no horário comercial. No período noturno, nos fins de semana e feriados, nós temos o apoio do Corpo de Bombeiros, que faz o primeiro atendimento, geralmente a desobstrução da via e, no primeiro dia útil subsequente, nós fazemos a conclusão do atendimento", diz Régis Tavares.

Para o recolhimento de árvores, a Urbfor dispõe números de Whatsapp 9 8682.2269 e o 3131.7620, que funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h

Em uma escola de educação infantil, no bairro São João do Tauape, uma árvore - de aproximadamente 20 anos - que cresceu a ponto de encostar na fiação elétrica deixa funcionários apreensivos. "A população vê que já tem a árvore e coloca entulho e lixo à noite. Como tá em período de chuva, estamos com medo dela cair", relata Michele Alves, funcionária. Nestes casos, quando a copa da árvore alcança a rede de eletricidade, a Enel fica responsável pela poda e deve ser acionada pelo canal 0800.285.0196.

Os fatores climáticos não atuam sozinhos. Outros pontos, de acordo com especialistas que devem ser observados são as espécies plantadas e a falta de manejo.

Fatores

Na análise de Lamartine de Oliveira, professor de Agronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), os motivos para as quedas de árvores estão na falta de manejo e no plantio inadequado de espécies. "Muitas vezes, plantam-se espécies de rápido crescimento em locais inadequados e em solos compactados que não vão ter uma boa fixação do sistema radicular", comenta ele.

O professor acrescenta que outro perigo está no anelamento do caule, retirada de parte da casca do tronco, como forma de matar uma planta. "O que acontece, com isso, é que ela vai morrendo aos poucos e secando aos poucos. É imprevisível quando ela vai estar seca para cair", frisa.

O plantio deve levar em consideração elementos urbanos como placas de sinalização, paradas de ônibus, presença de fiação elétrica e rede de esgoto. "Árvores urbanas vão muito além da sombra e da beleza: elas ajudam na infiltração de água no solo, redução da sensação térmica, atenuação da poluição sonora, quebra de ventos, liberação de oxigênio e absorção de poluentes", explica Lamartine.

Espécies

O nim-indiano, uma espécie exótica que se propaga no Ceará, devido ao seu crescimento rápido e potencial de sombra, além da estética ornamental, não tem seu plantio recomendado, pois "rouba" os nutrientes de espécies nativas, afasta os pássaros, pode afetar a rede elétrica e quebrar calçadas. Considerada invasora, essa espécie deve ser substituída por plantas naturais do Ceará, como estabelece a Lei Nº 16002 de 02/05/2016.

"A legislação ambiental proíbe o plantio dessa espécie. Infelizmente, a população, por não saber dos malefícios, ainda planta deliberadamente", diz Regis Tavares, acrescentando que o angico, o pau-branco e o ipê não resistem aos efeitos do nim-indiano.

Tipos Nativos

A pedido do Diário do Nordeste o professor elaborou uma lista das espécies mais recomendadas para plantio em calçadas ou nas residências. São elas, de 2 a 4 metros: cássia-do-nordeste, caatingueira, ipê-miúdo, araticum-do-brejo e angelim. Já as maiores, de 4 a 10 metros, são: pereiro, pau-branco, ipê-roxo, Ipê-branco, freijó e Jacarandá.Outras dúvidas podem ser acompanhadas na conta do Instagram "Agronomia Nossa"