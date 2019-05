Mais de 36 mil crianças no CE recebem método especial de ensino

As estaturas são minúsculas, algumas nem sequer chegam a um metro - mas guardam ensinamentos gigantes sobre paz, verdade, retidão, amor e não-violência. Essas são as palavras-chave da metodologia educacional desenvolvida pelo Instituto Myra Eliane (IME), já aplicada em 293 escolas do Ceará como forma de humanizar os contextos escolares e das comunidades. Na manhã de ontem (31), representantes de cinco dos municípios adeptos se reuniram em Caucaia, durante o II Intercâmbio Intermunicipal do Projeto Valores Humanos na Educação Infantil, para compartilhar experiências e resultados.

O encontro pedagógico, realizado no Centro Municipal de Formação e Avaliação (CEMFA), envolveu os municípios de Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Redenção e São Gonçalo do Amarante que, juntos, somam 206 escolas e 22.850 crianças participantes do projeto. De acordo com o IME, 1.674 profissionais de educação das cinco localidades já foram capacitados na metodologia que prioriza o ensino de valores humanos.

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, ressalta a interação entre os gestores educacionais como "fundamental" para a expansão do método humanístico em todo o Estado. "Houve um primeiro contato com essas instituições, o workshop de sensibilização, e uma vez implantada a metodologia, os municípios voltam para mostrar o resultado do trabalho deles. É um momento especial para mostrar tudo de bom que está acontecendo", salienta Igor Queiroz Barroso.

Amorosidade

Após dois anos de atividades, o Projeto Valores Humanos na Educação Infantil já alcançou nove municípios (Caucaia, Eusébio, Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Maracanaú, Pindoretama, Redenção e Juazeiro do Norte) e está em fase de implantação em mais dois (Brejo Santo e Milagres), com a capacitação de 3.662 profissionais. A ideia, como reforça o presidente do IME, é universalizar a metodologia educacional.

"É preciso estratégia bem montada para chegarmos ao conceito de cidades-polo e trabalhar no interior do Ceará. Já estamos no Cariri, agora planejamos chegar a Sobral. Muitos municípios pedem nossa presença", comemora Igor Queiroz Barroso, ressaltando, ainda, o potencial modificador dos valores. "Os níveis de amorosidade e de alegria aumentam não só na escola, mas nas famílias. Começa com os professores, passa para as crianças e chega às famílias e à sociedade. A ideia, então, é chegarmos aos 184 municípios. Já temos 11, vamos agora em busca dos outros 173".

A transformação, aliás, é visível entre as crianças da Creche Quilombola Vovó Jovina, instituição que integra o Projeto Valores Humanos desde 2017. Ao todo, 50 estudantes divididos em quatro turmas aprendem, diariamente, que os valores são pilares da formação social, como relata a coordenadora da creche, Eliane dos Santos.

"Nosso primeiro valor é a verdade, o segundo é o amor. Por quê? Porque o amor precisa, antes, do conhecimento. Amor sem conhecimento gera preconceito. Aquilo que eu não conheço, ignoro. Mas quando conheço, passo a amar e respeitar", reflete. "E a paz é a harmonia da diversidade: ela troca preconceito por aceitação", complementa.

Paz

O fortalecimento de uma cultura pautada na não-violência física ou moral também foi proporcionado aos estudantes das 12 escolas municipais de Redenção, a 55km de Fortaleza, como declara a representante da Prefeitura do Município, Marisa Benevides. "Quando se desentendem na escola, as crianças começam a cantar uma música que fala sobre respeitar e não bater. Sempre lembram. Isso ajuda a internalizar os valores neles, que vão ficar para o resto da vida".

A metodologia de educação humanística foi aplicada, inicialmente, em cinco escolas, cujos diretores foram capacitados pelo Instituto Myra Eliane. "Eles ficaram tão empolgados que aplicaram o método no dia seguinte. Hoje, temos diretores esperando as crianças na porta da escola; professores, na porta da sala de aula; e momentos de congraçamento entre as crianças. Muitos valores esquecidos, como abraço e afetividade, estão retornando ao convívio. O Instituto nos ajudou a resgatá-los", avalia Marisa.

Felicidade

A representante e membro da diretoria do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil, parceiro do IME no projeto Valores Humanos na Educação Infantil, Inês Cabral, define a estratégia como caminho para obter felicidade.

"Para nós que acreditamos na capacidade de transformação desse projeto, saber que já está em tantos municípios nos faz querer participar e contribuir cada vez mais. O objetivo de todos nós é sermos felizes, e esse projeto proporciona isso. Porque se preenchermos nosso coração desses valores, seremos".