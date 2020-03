Mais de 2 mil cestas básicas foram entregues pelo #Supera Fortaleza

Em meio às adaptações à nova realidade do isolamento social, as dificuldades que atingem a parcela da população que tem seu sustento prejudicado não passam despercebidas. Até a segunda-feira (30), o movimento #Supera Fortaleza doou 2.451 cestas básicas para pessoas em situação de rua e trabalhadores autônomos afetados pela pandemia do novo coravírus (Covid-19).

Os materiais entregues por doadores foram recebidos em pontos de coleta estabelecidos pela campanha, que recebe doações de alimentos, cestas básicas, itens de limpeza e higiene. Também são aceitas contribuições em dinheiro, que serão utilizadas para a aquisição de alimentos e artigos de limpeza.

A ação reúne iniciativa pública, privada e sociedade civil, incluindo Organizações Não-Governamentais (ONGs), a Prefeitura de Fortaleza e o Sistema Verdes Mares. Para distribuir os alimentos, o #Supera Fortaleza conta com o apoio de instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

As entidades que desejarem participar podem enviar um e-mail para o endereço movimentosuperafortaleza@gmail.Com e cadastrar sua lista de possíveis beneficiários. No caso de pessoas que desejam ser beneficiadas pela campanha e entrar em contato diretamente com a organização, é possível se cadastrar através do site supera.fortaleza.ce.gov.br, preenchendo as informações solicitadas.

"Recebemos o cadastro de entidades como o Instituto Beatriz e Lauro Fiúza, que tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Eles fornecem as informações para que possa ser feita a entrega em domicílio", detalha Patrícia Macedo, uma das organizadoras do Movimento. A expectativa é que mais 6 mil cestas básicas sejam entregues até o fim desta semana.

"O nosso objetivo é atender ao maior número de pessoas possível. O tempo todo chega alguma coisa, ou uma carga grande (de alimento), ou apenas uma pessoa com uma cesta. Qualquer coisa já vale. É muito gratificante saber que a gente está matando a fome das pessoas. Identificamos quais os bairros mais carentes em cada Regional, e continuamos recebendo os cadastros. Vamos atendendo na medida da necessidade em cada área", relata Patrícia Macedo

As cestas foram enviadas para moradores distribuídos entre os bairros Centro, Praia de Iracema, Vicente Pinzón, Praia do Futuro, Cidade dos Funcionários, José de Alencar, Barroso, Passaré, Autran Nunes, Granja Lisboa, Marrocos, Santo Amaro, Bom Jardim, Aeroporto, Vila União, Parreão, Sabiaguaba, Paupina, e Ancuri. "Essa atividade demanda um suporte com os carros, por exemplo, para fazer os transportes das cestas. A Prefeitura disponibilizou dois caminhões para entregar esse material nas instituições, que encaminham para as pessoas", pontua Christina Machado, secretária executiva de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza.

Como participar

A iniciativa dispõe de quatro pontos de coleta para a entrega de doações de alimentos, cestas básicas ou itens de higiene e limpeza no Shopping Grand Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840); Mercadinho São Luiz no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200); Mercadinho São Luiz no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131); e Rua Alfredo Ladislau, 1430. As entregas podem ser feitas entre 8h às 17h, observando os protocolos recomendados durante o período de isolamento social.

Para contribuir com doações em dinheiro, é preciso acessar o site kickante.com.br/campanhas/movimento-supera-fortaleza, escolher o valor da contribuição a partir de R$ 10 e, em seguida, selecionar a forma de pagamento.