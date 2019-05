Língua Portuguesa está em desenvolvimento, diz Gonçalo de Mello Mourão

A Língua Portuguesa como potência frente ao cenário mundial. O idioma oficial de nove nações, em quatro continentes, se expande e vem se destacando graças à atuação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). As ações também ajudam a atrair o interesse de diferentes povos pelo aprendizado do Português.

A avaliação é do embaixador Gonçalo de Mello Mourão, representante permanente do Brasil na CPLP, reiterada em entrevista ao Diário do Nordeste, durante sua participação no 6º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia. O evento acontece na Universidade de Fortaleza (Unifor) até sexta-feira (24).

Entre os campos de atuação de sucesso da Comunidade enquanto bloco frente às diversas organizações internacionais, ressalta o embaixador, está o da promoção de acordos políticos, fortalecido justamente devido à Língua.

"Nós nos apresentamos como um bloco em torno de temas onde há uma posição comum entre esses países. Um bloco que é formado exclusivamente a partir do nosso idioma. Então, a Língua reúne os países numa posição comum dos problemas no cenário internacional e é a única no mundo que faz isso. Os falantes de inglês, francês ou de árabe não se reúnem porque falam a mesma língua para dar uma posição comum", afirma Gonçalo Mourão.

Expansão

A vocação da Língua Portuguesa para atingir um maior desenvolvimento internacional, ainda segundo o embaixador, é perceptível também a partir da expansão do ensino.

Atualmente, são mais de dez mil alunos nos centros de estudos brasileiros aprendendo o Português ao redor do mundo, conforme acrescenta o representante da CPLP.

Nesse contexto, ele acrescenta que o acordo ortográfico vigente há mais de dez anos se mostra importante por permitir a normatização da Língua. "Na China, por exemplo, existem universidades com mais de 2 mil alunos aprendendo Português. Na República Tcheca, que mesmo sendo um país relativamente pequeno no aspecto populacional, há três universidades que ensinam Português", observa o embaixador.

Desenvolvimento

Esse interesse na Língua Portuguesa é confirmado pelos 18 países observadores da CPLP, entre eles, França, Itália, Namíbia, Uruguai, Argentina, Chile, Espanha, entre outros. "Eles são observadores porque têm um interesse na divulgação da Língua ou porque existe, nesses países, uma comunidade grande que fala o nosso idioma e contribui para o desenvolvimento daqueles países. Isso demonstra o poder que a Língua Portuguesa tem de se expandir pelo mundo", comenta.

O reforço das relações entre os países de Língua Portuguesa segue em discussão no 6º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia. Hoje, os participantes terão acesso à sessão plenária que discute sobre direito, desigualdade e exclusão social, abordando discriminação de gênero, raça e religião.