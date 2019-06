Lagoa Redonda e Canindezinho recebem projeto Viva o Parque

Bem-estar, energia e ar puro. Apenas três das inúmeras vantagens de ter contato com a natureza, lugar convidativo para encontros, lazer e também consciência ambiental. É com essa proposta que o projeto Viva o Parque, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), chega ao Canindezinho, às margens do Rio Maranguapinho, e na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Curió, na Lagoa Redonda. A partir de hoje, moradores terão atividades gratuitas, iniciando às 8h ao meio-dia.

De recreação infantil a práticas esportivas, a programação reúne serviços que já acontecem nos parques estaduais Botânico (Caucaia) e Cocó: massoterapia, aulas de zumba, aeróbica, dança de salão e slackline (esporte de equilíbrio sobre fita elástica) para colocar o corpo em movimento. As crianças poderão participar de brincadeiras tradicionais, como jogos coletivos, atividades circenses, construção de brinquedos, contação de histórias, teatro de bonecos e cama elástica.

Além de promover a descontração dos participantes, o Viva o Parque tem o objetivo ainda de reaproximar os moradores à natureza ao mesmo tempo em que estimula a prática de boas ações para reforçar o cuidado com o verde. Segundo o titular da Sema, Artur Bruno, tendas montadas devem ensinar aos participantes como separar os resíduos, prática que permite a reciclagem de materiais. "A gente quer que as famílias convivam bem com o meio ambiente, façam esporte, cuidem da saúde, essa é a ideia principal".

O secretário garante que as unidades de conservação que recebem o projeto deverão ser contempladas com equipamentos de esporte e lazer, bem como requalificação das áreas. "No Parque do Cocó, já estamos iniciando nove areninhas, praças Mais Infância e brinquedopraça. O mesmo para o Curió, que vai ter uma areninha, já em construção, e também no Maranguapinho. Às margens do rio, nós vamos fazer reflorestamento e recuperar as matas ciliares".

Local

No Canindezinho, o projeto acontece no cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, na Área de Proteção Ambiental do Estuário Rio Ceará - Rio Maranguapinho. Já o Sítio Curió, fica na Rua Professor José Arthur de Carvalho, no bairro Lagoa Redonda. Assim, os dois lugares passam a integrar as ações do Viva o Parque, criado em novembro de 2016 através de iniciativa da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará.