Instituto Myra Eliane e UFC reeditam livro de Raimundo Girão

Do descobrimento ao progresso social, político, econômico e cultural do Estado. Fatos e memórias novamente contados na 5ª edição do livro "Pequena História do Ceará", que foi lançada na tarde de ontem (19), em comemoração aos 66 anos da obra publicada originalmente em 1953, pelo historiador Raimundo Girão. A reedição é uma iniciativa do Instituto Myra Eliane (IME), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), que sediou o evento no gabinete do reitor Henry Campos.

Em 299 páginas, o livro compreende nove partes que agrupam 35 capítulos: Primórdios da Colonização; A Formação Étnica e Social; A Formação Econômica; A Formação Político-Administrativa; Política Cearense no Império e na Regência; A Política Cearense no Segundo Reinado; A Política Cearense na República; A Formação Espiritual; e Evolução e Desenvolvimento do Ceará Atual.

A reedição da obra é resultado de um acordo de cooperação firmado com a UFC, no último dia 2 de abril. Para o presidente do Instituto Myra Eliane (IME), Igor Queiroz Barroso, que assina o prefácio do livro, fazendo um resumo das histórias narradas por Raimundo Girão, o exemplar é um marco na historiografia do Ceará, contada com base em documentos e em minuciosa pesquisa.

História

"Raimundo Girão mostra que as frotas de Vicente Pinzón e de Diogo de Lepe aportaram no litoral do Ceará bem antes das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Trata-se de um evento histórico relegado pela historiografia oficial. Nosso historiador trata também da exploração geográfica da costa, as expedições e a criação da Capitania Hereditária. Não falta aqui o detalhamento da economia de escambo e dedica-se ainda à ocupação humana do litoral cearense", detalha Igor Queiroz Barroso, durante o lançamento de "Pequena História do Ceará".

De acordo com o neto do historiador, Eurípedes Chaves Júnior, o lançamento da 5ª edição do livro comprova o valor imensurável para a literatura cearense. "É um verdadeiro fenômeno, porque um livro de história pura, ter cinco edições no Estado como o Ceará, onde a literatura de autoajuda e romance têm muito mais saída, tem o seu valor. Ele queria algo abrangente e que despertasse nas pessoas o amor pela história", lembra o familiar do escritor.

Segundo o reitor da UFC, Henry Campos, a obra resgata importantes fatos que construíram a história do Estado utilizando uma linguagem clara e assertiva. "É um livro belíssimo. Eu não tenho outro adjetivo. É um presente que a gente dá para a nossa sociedade, para a nossa intelectualidade. Eu me sinto muito feliz que a gente tenha acertado essa parceria", ressalta Campos, agradecendo ainda a relação com o Instituto Myra Eliane. "Estou saindo da Universidade, mas quem vier, certamente, continuará essa parceria", garante Campos.