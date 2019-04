Instituto Myra Eliane e UFC firmam acordo de cooperação

Expandir parcerias para fortalecer a promoção do ensino. Assim fez o Instituto Myra Eliane, que assinou, na tarde de ontem, acordo de cooperação com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para contribuir no âmbito editorial, da pesquisa e em programas de intercâmbio técnico, científico, pedagógico e cultural. As ações já têm início a partir do segundo semestre e devem se estender pelos próximos cinco anos.

O Instituto Myra Eliane atua no fomento à educação, capacitando professores do ensino infantil da rede pública local. Localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, o complexo dispõe do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, Centro de Formação Yolanda & Edson Queiroz, Centro de Etnias Zumbi dos Palmares e uma Areninha de esportes. Esses equipamentos servirão para atividades de extensão dos alunos de diversos cursos de graduação da UFC após a confirmação do convênio entre as duas partes".

Obras

"O complexo reúne condições de receber alunos de várias áreas para pesquisas, extensão e oferta de cursos. É um privilégio poder contar com um equipamento desse alcance, dessa dimensão como um parceiro e complemento de formação, um local onde nós vamos poder certamente exercitar as nossas práticas", avalia o reitor da Universidade Federal, professor Henry de Holanda Campos.

Dentre as intervenções previstas no acordo de cooperação, está ainda o lançamento de obras ligadas à cultura e à história redigidas por importantes escritores cearenses. Já no dia 25 de junho próximo, haverá o relançamento da segunda publicação do livro "Pequena História do Ceará", do historiador Raimundo Girão.

Para o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, o convênio celebra uma parceria conquistada envolta em muita confiança. "Eu diria que é uma confirmação de uma parceria que começou como uma sementinha, e a confiança foi aumentando por ambos os lados. Eu me sinto honrado de a UFC estar participando comigo nesta empreitada".