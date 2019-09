Instituto Myra Eliane conclui curso de coordenadores escolares em Cascavel

"A gente já trabalhava os valores nos planos de aula, mas não tínhamos uma visão ampla da melhor forma de apresentar esse trabalho. Com o projeto, temos estratégias melhores para levar os conceitos dos valores humanos para crianças", relata o professor Demontier Coelho, que atua como coordenador na Escola São Braga de Santana, no distrito Choró Pedrinha, de Cascavel (60 km de Fortaleza). Ele é um dos 48 profissionais do Município que participaram, nesta semana, do curso de capacitação em Valores Humanos da Educação Infantil ofertado pelo Instituto Myra Eliane, em parceria com o Instituto Sathya Sai de Educação, Ministério Público Estadual do Ceará e Prefeitura de Cascavel. A formação foi encerrada sexta-feira (13).

O curso é o passo inicial para que os professores implementem a metodologia nas salas de aula. O foco do trabalho são os valores humanos como o amor, a paz, a retidão, a verdade e a não violência. Ao todo, 328 escolas aplicam a metodologia no Ceará. Cerca de 40 mil estudantes serão beneficiados no Ceará inteiro.

Além de Cascavel, o projeto já foi implantando em 11 municípios do Estado: Aquiraz, Caucaia, Brejo Santo, Eusébio, Horizonte, Juazeiro, Maracanaú, Milagres, Pindoretama, Redenção e São Gonçalo do Amarante. Em Cascavel, no encerramento do curso, o prefeito da cidade, Tiago Ribeiro, ressaltou que "esses valores chegarão a quase 3.700 alunos por intermédio de 145 profissionais da rede municipal de ensino". O prefeito disse, ainda, que todos os envolvidos ressaltam o comprometimento com a qualificação da educação infantil "a partir desses valores tão importantes para a formação do cidadão. Temos a educação infantil como a porta de entrada e isso vai formar melhores cascavelenses, cearenses e brasileiros".

O secretário municipal de educação de Cascavel, Cleiton Pereira, detalha que os profissionais capacitados são coordenadores escolares da educação infantil, "justamente, o público-alvo da formação, pois é uma oportunidade de disseminação dos valores humanos em uma fase formativa da vida, que é a infância, em que o caráter das milhares de crianças está sendo formado".

Efeitos

Na solenidade, o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, destacou o alcance do projeto e reforçou a meta de, em cinco anos, expandir a ação para os 184 municípios do Ceará. "Sei que já fiz algo impactante, mas sinto que ainda falta chegar aos outros municípios que estão faltando. Eu sei que já fiz algo de bom, mas há muito mais o que fazer. Sou uma pessoa objetiva que quer chegar a essa meta e cumprir", ressalta.

Ao longo do curso, os participantes tiveram contato com cada um dos valores através de técnicas como harmonização, citação, atividades em grupo, canto e contação de histórias. O coordenador Demontier Coelho da Silva, há dois anos na rede municipal de Cascavel e há 10 exerce o magistério, reitera que os professores não apenas transmitem conhecimento, mas "são encarregados da educação dos educandos".

"Temos uma clientela com defasagem de aprendizagem, temos crianças com falta de conhecimento, falta de valores, falta de educação e nós professores ficamos encarregados. Essa formação nos fez engrandecer mais ainda as formas de educar", conclui.