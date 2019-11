Instituto Myra Eliane certifica 44 profissionais em Caucaia

Há 10 anos, a ex-agricultora Ivonete Araújo trabalhava criando gado no município de Madalena, sua cidade natal. Decidida a seguir outros caminhos, ela deixou o interior do Ceará em 2010. Ontem (31), Ivonete e outras 43 pessoas concluíram cursos profissionalizantes ofertados pelo Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, em Caucaia.

"Eu sempre tive o objetivo de crescer. Não tive muitas oportunidades, sempre um problema de saúde me impedia. Mas corri atrás, acreditei, e apostei em mim mesma", conta a ex-trabalhadora rural, que recebeu o certificado do curso de vendedor lojista. "É uma oportunidade que nos foi oferecida, por eu me sentir capaz de entrar nesse curso e dar o meu melhor".

O Centro de Formação faz parte do Complexo Myra Eliane, inaugurado pelo Instituto Myra Eliane no dia 5 de julho deste ano. A entrega dos certificados de conclusão dos cursos de auxiliar administrativo, vendedor lojista, cerimonial e protocolo e recepção de eventos aconteceu durante uma solenidade dentro do Complexo, às 10h.

Turmas

"Foram cursos de curta duração, de dois meses, para gerar empregabilidade. E já tivemos resposta. Algumas pessoas já conseguiram empregos antes mesmo do término do curso, o que nos deixou extremamente satisfeitos", afirma o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

As turmas foram compostas por pais e familiares das crianças regularmente matriculadas no Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, e demais membros da comunidade. "É tratar a sociedade como um todo, as crianças e os pais. Se estiverem precisando de conhecimento para poder trabalhar, eles vão encontrar aqui também, para saírem de um estado de limbo e encontrar um emprego. Os filhos estão sendo bem atendidos no CEI", destaca Igor Queiroz Barroso.

Para Ivonete Araújo, a conclusão do curso é mais um passo para concretizar seu sonho de colaborar com "uma grande empresa". "Ter hoje o certificado de vendedora lojista pelo Instituto Myra Eliane, para mim, é ter um troféu de ouro. Aqui não é apenas um momento de aprendizado, mas de valores que você leva para o resto da vida", revela.

Os cursos foram realizados através de uma parceria com a Universidade de Fortaleza, e devem ter novas turmas formadas até o fim deste ano. "É um objeto de transformação para a sociedade, uma atitude louvável e exemplar, porque muda a vida dessas pessoas através da capacitação e da educação", declara o professor Randal Martins, vice-reitor de Extensão e Comunidade Universitária da instituição acadêmica. Ele espera que a formação proporcionada pela parceria entre o Instituto e a Universidade de Fortaleza seja contínua.

Carteira de Trabalho

Além de receberem seus certificados, os 44 alunos foram inscritos para o acesso à Carteira de Trabalho digital, que vem substituindo o documento de papel desde setembro, após a regulamentação do Governo Federal por meio de uma medida da Lei da Liberdade Econômica.

A ferramenta promete um maior aproveitamento das vagas disponíveis, reduzindo o tempo médio de atendimento, bem como a agilidade no acesso às informações trabalhistas reunidas em um único ambiente, permitindo que o funcionário fiscalize seus vínculos trabalhistas.