Iniciativas de doação de presentes se multiplicam no Natal

Dos vários conceitos de amor, um pode ser descrito como a ação de se doar ao outro. Não só em bens materiais, mas também em tempo e carinho - elementos que podem ser bem mais preciosos para quem espera por eles. Potencializa-se esse amor quando ele é direcionado a um desconhecido, traduzido na máxima "fazer o bem sem olhar a quem". Em Fortaleza, diversas iniciativas articulam doações a serem concretizadas no período natalino, data que, por excelência, remete à solidariedade.

Desde 1996, o grupo "Natal de Amor" busca trazer alívio a pacientes internados em hospitais públicos da Capital. Se na primeira edição apenas o Instituto Dr. José Frota (IJF) foi beneficiado - com o que sobrou de doações distribuídas para uma comunidade carente em Guaiúba, na Região Metropolitana -, atualmente, 24 instituições são contempladas pela iniciativa: 22 hospitais em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú; o Lar Torres de Melo, e a Casa do Sol Nascente.

"A gente se comove numa data como essa, de festa, de famílias reunidas, e fica penalizado com as pessoas que passam o Natal hospitalizadas, doentes, acidentadas. Uma parte bem grande delas vem do interior, às vezes até sem família", observa Fernando Paiva, coordenador do grupo e participante das atividades há 13 anos.

A gente fica gratificado quando eles ficam perplexos, como quem diz: 'como é que esse povo, no dia 25, um feriado, está nos visitando?' É muito bom levar essa mensagem de apoio."

Uma espécie de operação industrial é montada todos os anos para embalar os presentes - o primeiro de Natal que algumas pessoas receberam na vida, segundo Fernando. São mais de 6 mil itens: 1.000 brinquedos, 1.100 kits maternidade (incluindo absorventes e fraldas descartáveis) e 4.500 kits de higiene, com itens como sabonete, pasta dental e aparelho de barbear.

Na tarde do dia 25 de dezembro, entre 500 e 700 pessoas devem se reunir na Praça das Flores, na Avenida Desembargador Moreira, para se distribuírem em 14 caravanas rumo aos hospitais. A indumentária é definida: calça, blusa vermelha e um gorro.

Já nas unidades de saúde, o que manda é a emoção. "Quando a gente entra no hospital, sente aquele baque pesado. Mas tem que respirar fundo e levantar o astral porque está lá pra levar alegria", define Fernando Paiva.

Alegria capaz de trazer sorrisos a todas as idades. Essa é justamente a intenção do projeto "Um dia para ser feliz", idealizado neste ano pelo advogado e empresário Rubens Figueiredo para trazer mais conforto a crianças em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza. Ele, que se diz ligado à solidariedade e à caridade desde mais jovem, quando era escoteiro, decidiu aliar o esporte que pratica - crossfit - com o engajamento por uma causa social.

"Tem muita gente com boa vontade, que quer ajudar, mas são poucas as pessoas que se impulsionam a fazer. Eu vejo que a comunidade do crossfit é muito engajada para uma série de coisas, então por que não por um ato solidário?", pondera. Rubens saiu em visitas para divulgar a ideia em academias da cidade e já conseguiu programar dois aulões da modalidade para os dias 24 e 26 de dezembro.

Os participantes devem doar brinquedos que beneficiarão crianças e adolescentes de três entidades assistenciais da Capital: a Valentes de Davi, a Associação Madre Paulina e os Amiguinhos de Jesus. "Ainda não sei o que ele vai se tornar, mas 'Um dia pra ser feliz' é o que eu quero trazer para as pessoas. A gente não pode ser responsável pela felicidade delas o tempo todo, mas, nesse dia, pode propagar", espera o empresário.

Doações

As doações devem ser entregues nos dias entre o Natal e o Réveillon. Quem quiser participar da entrega deverá se vestir de palhaço. Além da ludicidade da fantasia, que alegra os pequenos, Rubens traz um significado mais profundo. "Eu não quero que a ação tenha um rosto, um herói. Quero que ela represente qualquer um que esteja doando. Não é o nome de alguém, é o nome de uma comunidade".

A comunidade do Morro Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzón, é alvo de ações solidárias constantes do grupo "Amigas no Amor", criado em 2016. Em diversas datas festivas durante o ano, mas especialmente no Natal, a caridade se faz concreta com o oferecimento de cestas básicas, sopões comunitários e enxoval para mulheres grávidas. "Deus está presente nas pessoas, mas é nos mais necessitados onde Ele habita", descreve Rafaela Otoch, idealizadora do grupo.

Ceia especial

Na última semana, as Amigas se reuniram para proporcionar uma ceia natalina a uma das famílias mais carentes do Morro. "O que mais me emocionou foi a maneira como eles nos receberam, por mais humilde que a casa seja. Não tem nem uma mesa, é um quarto onde dormem seis pessoas", relembra Rafaela. O que mais a marcou foi o depoimento de um menino. "Perguntei o que ele queria do Papai Noel, mas ele me disse que já tinha tudo. A única coisa que ele pediu foi para consertar o pneu da bicicleta. No pouco, eles são felizes".

A próxima ação do grupo será no apoio ao jantar de Natal para famílias carentes, previsto para se realizar na noite da próxima segunda (23).

pessoas devem ser beneficiadas com a ação voluntária no Morro Santa Terezinha.

Segundo Rafaela Otoch, todos os atos são orientados pelos ensinamentos da santa católica que dá nome ao Morro. "Tudo é voltado para Santa Terezinha, cuja vocação é o amor. Sozinhos, somos pétalas, mas, unidos, somos rosas", define a idealizadora.