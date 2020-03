Igor Queiroz Barroso é homenageado com a Comenda 6 de Março

Um reconhecimento pela defesa da educação. O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, recebeu a "Comenda 6 de Março", no Centro Cultural Tasso Jereissati. A solenidade de entrega da honraria aconteceu na noite de domingo (8), em Horizonte. A iniciativa ilumina o trabalho realizado pela entidade.

O Instituto Myra Eliane é uma organização sem fins lucrativos. Criada em 2016, busca contribuir com a transformação social de crianças. Atua em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Projeto Valores Humanos na Educação Infantil.

Tem como pilar a formação e vivência dos Valores Humanos universais (amor, paz, verdade, retidão e a não-violência) na educação infantil. Horizonte destaca-se no campo da educação, e a Comenda 6 de Março também evidencia o pioneirismo do Município em receber o projeto.

"A Comenda 6 de Março está reconhecendo que é na educação infantil que se forma o caráter humano. É como se estivesse jogando luz em cima disso. Fico muito feliz por isso", expõe Igor Queiroz Barroso. Para o homenageado, o cuidado com as crianças é fundamental para uma sociedade sem preconceitos e violência.

Igor Queiroz Barroso recebe Comenda em Horizonte por trabalho em prol da educação com valores humanos

Nas palavras do prefeito de Horizonte, Chico César, que realizou a entrega das medalhas e diplomas aos seis homenageados da noite, a celebração e reconhece nomes responsáveis por contribuir para o desenvolvimento e progresso da cidade. "Temos com o Instituto uma parceria forte na educação. Reconhecemos e temos gratidão pelo trabalho e deferência ao Município". A homenagem acontece em meio às comemorações dos 33 anos do Município.

Trajetória

Destaque na formação baseada nos valores humanos, Horizonte é também conhecida como "Cidade Educadora". Foi a primeira localidade cearense a receber o projeto, ainda em 2017.

Em 3 anos de atuação, o Instituto beneficiou cerca de três mil crianças. O projeto também capacitou mais de 300 profissionais da educação.

Atualmente, o Projeto Valores Humanos na Educação Infantil trabalha em 14 municípios cearenses. Aquiraz, Brejo Santo, Cascavel, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Milagres, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante e Várzea Alegre estão no mapa da iniciativa. A metodologia é aplicada em 409 escolas. Ao todo, 41 mil crianças são auxiliadas. São mais de 4 mil colaboradores capacitados.

Durante as comemorações alusivas ao aniversário de emancipação de Horizonte, outras cinco personalidades serão homenageadas. O critério é divulgar o nome de personalidades que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Além de Igor Queiroz Barroso, Ana Paula Nunes Brito, Celso Alves da Silva, Florilda Martins de Almeida, Raimundo Carlos da Silva e Raimundo Nogueira Lopes Neto serão agraciados com a honraria.