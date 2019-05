Hospital Sopai faz 60 anos e soma até 20 mil atendimentos mensais

Com a missão de cuidar da saúde e proteger o crescimento de crianças e adolescentes, a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai) completa 60 anos. Fundada pelo pediatra renomado Luis França, a unidade de saúde realiza de 15 a 20 mil atendimentos por mês, tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde.

A parceria com o Poder Público permite ao hospital atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com Luís Eugênio França, diretor administrativo do Sopai, a unidade é classificada como de média complexidade, mas dispõe de uma grande estrutura. "Nós somos o único hospital filantrópico e infantil da Capital e RMF. Temos parcerias com o Hospital Infantil Albert Sabin e com a Prefeitura de Fortaleza. Estamos de portas abertas 24 horas por dia", destaca.

Luís Eugênio conta que a equipe do hospital trabalha diretamente com crianças e adolescentes da periferia de Fortaleza, por meio do contato com líderes comunitários. "A gente recebe ligações falando que tem crianças doentes e, então, a gente vai até elas, traz para o hospital, trata e leva de volta", afirma Luís Eugênio.

Ganhos

Sobre os 60 anos do hospital, tradicional no atendimento a crianças na Cidade, o diretor frisa que, para além das conquistas, o principal ganho é a possibilidade de atender gratuitamente os pequenos. "É muito difícil um hospital chegar a 60 anos, ainda mais sendo um hospital infantil. Nós precisamos celebrar esse momento e mostrar para toda a população todos os trabalhos que desenvolvemos aqui", celebra Luís Eugênio.

Para além dos 400 leitos existentes no hospital, localizado no bairro Carlito Pamplona, a unidade realiza constantemente ações beneficentes. Bazares, arrecadação de alimentos e artigos de higiene estão entre as ações realizadas. O Sopai também recebe ajuda financeira para arcar com as suas próprias despesas. Parceria com a Enel permite que a população realize doações por meio de um desconto na conta de energia.

Saúde Mental

Há cerca de dois anos, segundo Luís Eugênio França, o hospital conta com 25 leitos específicos para o atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais e dependência química. Diariamente, Fortaleza, registra quatro internações infantis destes casos por dia.

"São crianças que são atendidas nas unidades de saúde do Município como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Nosso hospital tem portas abertas para pessoas que têm essas necessidades", pondera França. Na Capital, o Sopai é o único que oferece neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e assistentes sociais de forma gratuita.