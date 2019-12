Gratidão une famílias distintas na festa de Natal

Natal por lá é todo dia, quando em plenas 21h os avós, pais, filhos, netos, bisneto e agregados se reúnem na calçada para rir e falar amenidades - todo mundo de uma vez, vozes se confundindo naquela bagunça típica de uma família que "tem microfone na goela". São mais ou menos 23 ou 25 ou 28? Mais de vinte pessoas, nem eles sabem exatamente - e assim também perderam a conta de quantas histórias já colecionam juntos nas últimas 36 ceias natalinas.

A tradição de reunir o máximo de Silvas possível nasceu nos anos 1980, partindo da dona de casa Eurileide Silva Coelho, 54. "Casei em um dia 24 de dezembro, e quando completou um ano, juntei todos pra comemorar. Desde então, todo ano é uma festa só", anima-se Leide, orgulhosa por assumir a responsabilidade por parte da comida que alimenta o "batalhão" a encher a casa.

Se em alguns lares a festa é sempre igual, na família caucaiense o planejamento dura o ano todo, com piqueniques, passeios, bingos e outras maneiras de "montar o caixa" para o dia 24 e para o Réveillon. "Cada um traz um prato e se forma o banquete da festa, tem que ser assim. Aí no outro dia tem o R.O., o famoso resto de ontem. E todo mundo se junta de novo pra comer", descreve Juliana Silva Coelho - que por ter 34 anos, já nasceu "dentro do fuá todinho".

"Sou muito emotiva, gosto de estar junto. Por mais que a gente brigue, fico chamando todo mundo pra decidir o tema do Natal, o que a gente vai fazer no ano, as danças dos adultos, as apresentações das crianças", resume, endossada pela irmã, Joiceane Silva Coelho, 31. "O Natal, pra essa família aqui, é o amor. Não é nem a união, porque todo mundo é diferente, então tem briga e explosão. Mas cabe a gente se aceitar: se amar acima de qualquer coisa. Briga hoje, mas senta na calçada amanhã e já tá tudo bem, um papocado enorme de zoada!", completa, arrancando gargalhadas.

"Nossos pais são muito simples e humildes, mas o pouco que eles puderam nos ensinar foi isso: união. Tem as brigas, tem raiva, mas tudo se acerta", reconhece Leide. "Uma parte da família é evangélica, outra é católica. Uns vão à missa, outros ao culto, e na volta todo mundo se reúne. A gente fala do Natal, mas faz festa junina, das mães, dos pais, das crianças com o bairro todo? É como a tia Leide falou: somos muito simples, e o pouco que temos, dividimos com os outros", emenda Daisyane Silva de Araújo - imersa na tradição e no orgulho por pertencer a ela há 24 anos.

De casa em casa

Quando unir os entes queridos numa só festa não é possível, o jeito é fazer a "via-crúcis" para abraçar todo mundo na noite natalina. É assim para o assessor técnico Rodolfo Sidney Melo, 31 - cuja família, "por enquanto", é feita de dois: dele e do esposo Cléber Silva, 37. A noite de hoje será a primeira deles como casados, mas seguirá uma tradição que já se desenha há cinco anos, desde o namoro. "Nossas famílias se dão muito bem, mas raramente as duas passam juntas. Vamos de casa em casa, parente em parente".

Foi no primeiro Natal juntos, porém, que a energia do afeto e da união os envolveu de modo irreversível. "Passamos na casa da minha sogra. Foi muito único, porque não é todo casal homoafetivo que tem famílias que aceitam muito bem, como a nossa. Estar com a família dele, sentir aquele carinho de pessoas novas na minha vida foi muito bom. Me senti muito como um deles, como parte da família pela primeira vez", relembra Sidney - para quem o tempo é disso mesmo: de estar perto.

"Eu e Cléber temos rotinas muito árduas de trabalho. Esta época do Natal pra gente é muito mais uma confraternização - nós montamos a árvore, preparamos a casa, ficamos mais sensíveis e queremos estar mais juntos. Por enquanto, somos só nós dois. Mas, no futuro, ele quer adotar".

Valorizar a família, de hábito, tornou-se lição para Filens Steven, 24. Este será o primeiro Natal sem ninguém com qualquer laço sanguíneo por perto - toda a família está no país de origem, a Venezuela, e apenas um irmão está refugiado em Manaus, capital amazonense. Steven pôs os pés na fronteira com o Brasil em agosto do ano passado, em pleno período de conflitos, chegando como turista e passando ao status de refugiado, até conseguir o visto atual de residência.

Família

Fortaleza, por outro lado, virou casa há apenas cinco meses - e é onde o garçom vai passar a noite natalina com a esposa, Vanessa Ruiz, 26. "O primeiro Natal no Brasil foi difícil, um pouco triste, porque estou acostumado a ficar com a família, e tinha só o meu irmão. Neste ano, vai ser só com a Vanessa, a cachorrinha e as calopsitas", sorri, sendo, acima de tudo, grato. "Aqui, graças a Deus, está tudo bom e feliz. Apesar que a família tá longe?" E se perde em reticências, com os olhos marejados, listando cada país da América Latina por onde os entes queridos se espalham, hoje. Os três irmãos pequenos e os pais continuam na Venezuela.

Venezuelanos Filens Steven e Vanessa Ruiz vão passar o Natal sozinhos em Fortaleza FOTO: NATINHO RODRIGUES

O porto-seguro que tem agora é o sorriso de Vanessa, que provavelmente reúne num lugar só todas as luzes de Natal - e todas as lembranças de que, afinal, os dias estão muito melhores. "Isso tudo que aconteceu comigo é uma ensenanza (ensinamento). Ontem, eu tava na Venezuela, com dificuldades, hoje eu estou aqui. É uma ensenanza de querer mais a família, aproveitar, compartir mais", reconhece, Steven, ainda envolto de expressões da língua-mãe.

Para Vanessa, apesar da saudade de casa e dos seus, o Natal se resume num sentimento: gratidão. "Sou surpreendida por tudo o que Deus tem feito na nossa vida. Este Natal, pra mim, vai ser de vitória, felicidade, porque conseguimos muita coisa, inclusive ajudar a nossa família de longe. Hoje, podemos ajudar mais do que quando estava perto", reconhece, trazendo de volta à memória toda a trajetória - desde quando vendeu arepas (pão de milho) com café para sobreviver na fronteira até hoje, quando ocupa o cargo de supervisora geral em uma fábrica de roupas de Fortaleza.

Para a noite de Natal, o casal tem apenas um plano: estar junto e em paz. "Não pensamos em nada ainda para o Natal, mas tem que ter alguma coisa, porque vai ser triste - estamos muito mais longe de nossa casa, e o mais perto da família que temos está em Manaus, nossos irmãos", emociona-se Vanessa, tendendo sempre a finalizar qualquer ideia com um fio de positividade. "Com isso, aprendemos a valorizar mais a nossa família, e entender que quando temos perto uma pessoa que a gente ama muito, temos que demonstrar isso. Porque pode acontecer de um dia já não ter essa pessoa contigo".